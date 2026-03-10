Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'a 3 yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konuldu. Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanan Çalışkan, 19 gün önce sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısının evinde penceredeki sinekliği parçalayıp evden ayrıldı.

Aile tarafından yapılan kayıp başvurusu sonrası Çalışkan'ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin sahadaki arama çalışmalarında terliği bulunurken 19. günde devam ediyor. Kardeşinin hayallerinin ve umutlarının olduğunu ifade eden ağabey Tarık Çalışkan, ailecek zor durumda olduklarını belirterek gelecek umutlu haberi beklediklerini söyledi.

"Annem ve babam olsun ailecek perişan durumdayız"

Hayalleri ve umutları olan kardeşinden 19 gündür haber alamayan ağabey Tarık Çalışkan, "Kardeşim 19 günden beri kayıp ve haber alamıyoruz. Arama çalışmaları devam ederken 15.günden itibaren arama çalışmaları durmaya başladı. Kayıp kardeşimin elbisesinden başka bir şey bulamadık. En sonda AFAD arama çalışmaları durmuş durumda çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Şimdilik savcıdan telefon kayıtları ile ilgili bir şey söylenmedi. En son hts kayıtlarını bekliyoruz ve 1 hafta içerisinde çıkacaktı demişlerdi.

Dosya ile ilgili bir avukatla görüştük. Şu an avukata süreci takip ediyor. Umudumuz haftaya hts kayıtları çıkar. Ailecek şu an çok kötü durumdayız, perişan olduk. En son ormanlık alanda kendi imkanlarımızla aramaya devam ediyoruz. Şehre yöneldik ve resimleri vatandaşlara göstererek aramaya başladık. Şu ana kadar ormanda mı veya şehirde mi nerede olduğunu bilemiyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz. Kardeşim 19 gündür kayıp ve hiçbir iz bulgu yok. Bize destek olsunlar sesimiz olun. Kardeşim 27 yaşında hayalleri ve umutları var. İş güç sahibi olan bir insandı. Bir insan sessiz bir şekilde kaybolmamalı ve lütfen sesimiz olun" ifadelerini kullandı.