Van Gölü Aktivistleri Derneği, Van Gölü Havzası’nın deprem riskine karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtilerek açıklama yaptı. Açıklamada, ülkede meydana gelen depremlerin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattığı belirtilirken, bilimsel çalışmaların Van’ın doğusunda yaklaşık 230 kilometre uzunluğunda bir fay hattında sismik gerilim biriktiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği, açıklamasında, 2011 yılında meydana gelen ve özellikle Erciş’te büyük yıkıma neden olan depremin bölge için önemli bir uyarı olduğunu hatırlattı. Depreme hazırlığın yalnızca şehir merkezleriyle sınırlı kalmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, Van Gölü Havzası’nın tamamını kapsayan bir planlama yapılmasının önemine değinildi.

Deprem hazırlığının yalnızca binaların dayanıklılığıyla sınırlı olmadığı aktarılan açıklamada; şehir planlaması, ulaşım altyapısı, afet toplanma alanları ve kriz yönetiminin birlikte değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Vangölü Aktivistleri Derneği, deprem hazırlık sürecine ilişkin önerilerini de sıraladı. Buna göre afet toplanma alanı niteliği taşıyan kamu arazilerinin korunması ve bu alanlara yoğun yapılaşmanın planlanmaması gerektiği belirtildi. Ayrıca bilim insanları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplumun yer aldığı bir deprem hazırlık ve koordinasyon yapısının oluşturulması önerildi.

Açıklamada, riskli yapı envanterinin güncellenmesi ve kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması gerektiği de ifade edilirken, depreme dayanıklı yapı dönüşümlerinin hızlandırılması ve denetim süreçlerinin teknik standartlara uygun şekilde yürütülmesi çağrısında bulunuldu.

Öte yandan şehir merkezinde özellikle Van-İpekyolu Caddesi üzerindeki trafik yoğunluğuna dikkat çekilen açıklamada, alternatif ulaşım akslarının sınırlı olmasının olası bir afet durumunda erişim ve tahliye süreçlerini zorlaştırabileceği dile getirildi. Bu nedenle farklı bölgelerde yürüme mesafesinde afet toplanma alanlarının planlanması, bu alanların ulaşım planlarıyla entegre edilmesi ve afet anında kullanılacak ulaşım koridorlarının önceden belirlenerek kamuoyuna duyurulması gerektiği vurgulandı.