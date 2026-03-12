Yıllar sonra minikler kategorisinde il birinciliği elde eden minik öğrenciler, kazandıkları şampiyonluk kupasını hem okulları hem de Muradiye İlçe Halk Eğitim Merkezi ile paylaştı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı başından itibaren büyük bir emek ve özveriyle minikleri yarışmaya hazırlayan Mutalip Yorgun ve Harun Başdinç, elde edilen başarıdan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Başdinç ve Yorgun "Ekibimiz büyük bir azim ve disiplinle çalıştı. Yıllar sonra Muradiye ilçesine halkoyunları yarışmasında birincilik getirmek bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

Şampiyon ekip, kazandıkları birincilik kupasını desteklerini esirgemeyen İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Çağlar Kayasever ve Okul Müdürü Erhan Hırslı ile paylaştı. Kayasever ve Hırslı, eğitmen Harun Başdinç’i ve şampiyon minikleri tebrik ederek ilçeye yeniden şampiyonluk sevinci yaşattıkları için teşekkür etti.

Minik şampiyonlar, nisan ayında Edremit ilçesinde bulunan Nur Tatar Spor Salonu’nda düzenlenecek Okullar ve Kulüpler Arası Bölge Birinciliği Yarışmasına katılarak Muradiye’yi temsil edecek.