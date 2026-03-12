Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 yılına ait İstatistiklerle Yaşlılar verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre Türkiye geneli yaşlı nüfus 9 milyon 583 bin 59 kişi olurken, Van’da ise toplam yaşlı nüfusu sayısı 59 bin 676 bin olarak kayıtlarda yer aldı.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, Türkiye’de 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi iken son beş yılda yüzde 20,5 artarak 2025 yılında 9 milyon 583 bin 59 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2020 yılında yüzde 9,5 iken, 2025 yılında yüzde 11,1'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2025 yılında yüzde 44,7'sini erkek nüfus, yüzde 55,3'ünü kadın nüfus oluşturdu.

VAN’DA YAŞLI NÜFUS 5 YILDA YÜZDE 23,7 ARTTI

Van’da 2020 yılında 48 bin 239 olan yaşlı nüfus, son beş yılda yüzde 23,7 artarak 2025 yılında 59 bin 676’ya yükseldi.

Van’ın toplam nüfusu 2020 yılında 1 milyon 149 bin 342 iken yaşlı nüfus 48 bin 239 olarak kaydedilmişti. 2025 yılında ise Van’ın nüfusu 1 milyon 112 bin 13 olurken yaşlı nüfus 59 bin 676’ya çıktı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2020 yılında yüzde 4,2 iken, 2025 yılında yüzde 5,4’e yükseldi. 2025 yılında yaşlı erkek nüfusu 26 bin 662 olurken yaşlı kadın sayısı 33 bin 14 olarak kaydedildi. Buna göre yaşlı nüfusun 2025 yılında yüzde 44,7’sini erkekler, yüzde 55,3’ünü ise kadınlar oluşturdu.

VAN, YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER ARASINDA

En az bir yaşlı fert bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hane halkı oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında yüzde 34,3 ile Balıkesir oldu. Bu ili yüzde 34,1 ile Çanakkale, yüzde 33,7 ile Burdur izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 8,3 ile Hakkâri oldu. Bu ili yüzde 13,8 ile Batman, yüzde 15,0 ile Van izledi.

Bu verilere göre, Van’da en az bir yaşlı fert bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hane halkı oranı 2025 yılında yüzde 15,0 olarak kaydedildi. Bu oranla Van, ülkemiz genelinde tek başına yaşayan yaşlı oranının en düşük olduğu üç il arasında yer aldı.