Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre; Van’da yarından itibaren 4 gün boyunca kar yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.

Bu yıl kar yağışlarının memnun edici seviyede yağdığı Van’da, bayram öncesi yeniden yağış bekleniyor. 13 Mart Cuma günü (yarın) itibarıyla başlayacak yağışların önümüzdeki birkaç gün devam etmesi öngörülüyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan önümüzdeki 4 günlük tahminlere göre 4 gün de kar yağışı beklentisi var. Ancak sonraki günler için henüz tahminler paylaşılmadı.

Van’da tahminlere göre dört günlük hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

13 Mart Cuma: Kar yağışlı

14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

15 Mart Pazar: Kar yağışlı

16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı

Başkale;

13 Mart Cuma: Kar yağışlı

14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

15 Mart Pazar: Kar yağışlı

16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı

Çaldıran;

13 Mart Cuma: Kar yağışlı

14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

15 Mart Pazar: Kar yağışlı

16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı

Çatak;

13 Mart Cuma: Kar yağışlı

14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

15 Mart Pazar: Kar yağışlı

16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı

Edremit;

13 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı

14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

15 Mart Pazar: Kar yağışlı

16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı

Erciş;

13 Mart Cuma: Kar yağışlı

14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

15 Mart Pazar: Kar yağışlı

16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı

Gevaş;

13 Mart Cuma: Kar yağışlı

14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

15 Mart Pazar: Kar yağışlı

16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı

Gürpınar;

13 Mart Cuma: Kar yağışlı

14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

15 Mart Pazar: Kar yağışlı

16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı

İpekyolu;

13 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı

14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

15 Mart Pazar: Kar yağışlı

16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı

Muradiye;

13 Mart Cuma: Kar yağışlı

14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

15 Mart Pazar: Kar yağışlı

16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı

Özalp;

13 Mart Cuma: Kar yağışlı

14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

15 Mart Pazar: Kar yağışlı

16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı

Saray;

13 Mart Cuma: Kar yağışlı

14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

15 Mart Pazar: Kar yağışlı

16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı

Tuşba;

13 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı

14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı

15 Mart Pazar: Kar yağışlı

16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı