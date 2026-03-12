Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre; Van’da yarından itibaren 4 gün boyunca kar yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.
Bu yıl kar yağışlarının memnun edici seviyede yağdığı Van’da, bayram öncesi yeniden yağış bekleniyor. 13 Mart Cuma günü (yarın) itibarıyla başlayacak yağışların önümüzdeki birkaç gün devam etmesi öngörülüyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan önümüzdeki 4 günlük tahminlere göre 4 gün de kar yağışı beklentisi var. Ancak sonraki günler için henüz tahminler paylaşılmadı.
Van’da tahminlere göre dört günlük hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray;
13 Mart Cuma: Kar yağışlı
14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
15 Mart Pazar: Kar yağışlı
16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı
Başkale;
13 Mart Cuma: Kar yağışlı
14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
15 Mart Pazar: Kar yağışlı
16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı
Çaldıran;
13 Mart Cuma: Kar yağışlı
14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
15 Mart Pazar: Kar yağışlı
16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı
Çatak;
13 Mart Cuma: Kar yağışlı
14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
15 Mart Pazar: Kar yağışlı
16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı
Edremit;
13 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı
14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
15 Mart Pazar: Kar yağışlı
16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı
Erciş;
13 Mart Cuma: Kar yağışlı
14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
15 Mart Pazar: Kar yağışlı
16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı
Gevaş;
13 Mart Cuma: Kar yağışlı
14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
15 Mart Pazar: Kar yağışlı
16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı
Gürpınar;
13 Mart Cuma: Kar yağışlı
14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
15 Mart Pazar: Kar yağışlı
16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı
İpekyolu;
13 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı
14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
15 Mart Pazar: Kar yağışlı
16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı
Muradiye;
13 Mart Cuma: Kar yağışlı
14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
15 Mart Pazar: Kar yağışlı
16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı
Özalp;
13 Mart Cuma: Kar yağışlı
14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
15 Mart Pazar: Kar yağışlı
16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı
Saray;
13 Mart Cuma: Kar yağışlı
14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
15 Mart Pazar: Kar yağışlı
16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı
Tuşba;
13 Mart Cuma: Hafif kar yağışlı
14 Mart Cumartesi: Kar yağışlı
15 Mart Pazar: Kar yağışlı
16 Mart Pazartesi: Kar yağışlı