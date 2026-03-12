İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurdu.

Açıklamanın ardından AA Tahran muhabiri, başkent Tahran ve Kerec kentinde şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

İran: İlkokula düzenlenen saldırı, affedilemez savaş suçu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, "28 Şubat 2026'da Minab şehrinde 168 İranlı küçük meleği katleden Amerikan Tomahawk füzesinin çifte bombalı saldırısı affedilemez vahim bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

İranlı Sözcü, sorumluların cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda çocuklar ve öğretmenleri dahil 185 kişi yaşamını yitirmişti.

Tahran Belediye Başkanı Zakani: 10 günde 9 bin nokta hedef alındı

İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Alirıza Zakani, ABD-İsrail saldırılarında 10 günde ülkede 9 bin noktanın hedef alındığını belirterek, bu sayının geçen sene haziran ayında düzenlenen ve 12 gün süren saldırılarda 1450 olduğuna dikkati çekti.

İran devlet televizyonuna göre Zakani, kentte büyük çapta enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.