Saldırıların iki dalgası ülkenin kuzey kesimlerini hedef alırken, bir dalgası ise başkent Tel Aviv'in de yer aldığı orta kesimlere yönelik gerçekleştirildi.

İran'ın misilleme saldırısında çok başlıklı füze kullanması dikkat çekti.

İran'ın misillemesi nedeniyle ülkenin büyük bir kısmında sirenler çalarken milyonlarca İsrailli sığınaklara girdi.

Başkent Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, ülkenin orta kesimindeki Lod ve Rishon Lezion kentlerine şarapnel parçalarının isabet ettiği ve hasar meydana geldiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom (Kızıl Davud Yıldızı) ilk belirlemelere göre, 40 yaşında bir kadının şarapnel etkisiyle yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen misillemelerde, bazı boş alanlara isabetlerin olduğunu bildirdi.

İran'ın füze saldırısını başlatmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerdeki vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları giderken, İsrail ordusu halka en yakın sığınağa gitmeleri talimatını verdi.

İran'ın yeni füze saldırısının hemen ardından İsrail'in kuzeyinde ve orta kesimindeki Netanya kentinde sirenler çaldı.

Öte yandan İran basını, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e ilk füze saldırısının başlatıldığını yazdı.

İran medyası: Tahran'da patlama sesleri duyuldu

Mehr Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiğini duyurdu.

Bazı İran kanalları ise patlamanın kentin batısında meydana geldiğini aktardı.

İran ordusu: Yeni liderin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine saldırı düzenlendi

Asriran haber sitesi, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 30'uncu dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "İran liderinin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine düzenlenen operasyonda, Hürremşehr, Fettah ve Hayber füzeleri ile insansız hava araçları (İHA) kullanılmıştır." ifadesi yer aldı.

İsrail'in İran'a yeni saldırılar başlattığını açıklamasının ardından İsfahan'da patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusu, İran'ın merkezindeki altyapıya yönelik ek bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.

İran medyası ise ülkenin orta kesimlerindeki İsfahan kentinde patlamaların meydana geldiğini belirtti.

Resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Tahran'dan ABD'li senatörün "İran petrollerinde pay sahibi olacağız" açıklamasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Graham'ın konuşmasını paylaştı.

Graham'ın, "Venezuela ve İran dünya petrol rezervlerinin yüzde 31'ine sahip. Biz de onlar da pay sahibi olacağız." açıklamasına tepki gösteren Bekayi, "Nadir görülen bir dürüstlük anı, her şey petrolle ilgili." ifadelerini kullandı.

Kuveyt’te elektrik santralinde yangın çıktığı, 1 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi

Kuveyt Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Sabbiye Elektrik Santrali ve Su Arıtma Tesisi'nde bulunan yakıt tanklarından birinde çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına önleme yaptığını, 1 İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı.

Olaylarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ordudan yapılan açıklamada, dün sabahın erken saatlerinden bu yana ülke topraklarına yönelen 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği, bunlardan 3 füze ile 2 İHA’nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Atılan İHA'lardan 2'sinin Kuveyt Uluslararası Havalimanı çevresini hedef aldığı ve yakıt depolarında patlamaya yol açtığı kaydedildi.

Kuveyt'te görev yapan bir ABD askeri hayatını kaybetti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuveyt'te görev yapan Ulusal Muhafız Birliği mensubu askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, New York'un Queens bölgesindeki Cambria Heights'ta ikamet eden askerin, 6 Mart'ta Kuveyt'teki Camp Buehring Üssü'nde meydana gelen muharebe dışı olay sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ölen askerin, New York eyaletinde konuşlu 42. Piyade Tümeni bünyesinde görev yaptığı kaydedildi.

Askerin, "Sparta Kalkanı Operasyonu (Operation Spartan Shield)" kapsamında bölgede görevli olduğu, ölümüne yol açan olayın incelendiği belirtildi.

BAE: Hava savunma sistemleri İran’dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı koyuyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellediği, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerini etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerini imha etmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, BAE hava savunma sistemlerinin İran’dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı koymayı sürdürdüğünü kaydetti.

BAE'de şarapneller, Foz petrol bölgesinde yangına yol açtı

BAE’nin Fuceyre Emirliği’nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemleri ülkeye yönelik bir saldırıyı engellerken düşen şarapnellerin Foz petrol bölgesinde yangına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, engellenenin füze mi insansız hava aracı mı olduğu belirtilmedi.

Olayda herhangi bir yaralanmanın kaydedilmediği bildirilen açıklamada, halktan bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan almaları istendi.

BAE, İran'dan gelen saldırılara hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini açıkladı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerine, hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzelere, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerine müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider olarak Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Irak'tan füze ve İHA saldırılarına ilişkin haberler geldi.

Öte yandan, Abu Dabi Emirliği Medya Ofisi, hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından 2 farklı noktaya şarapnel düşmesi sonucu Ürdün ve Mısır vatandaşı 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran'dan yapılan saldırı sonucu Bahreyn'in Meamir bölgesindeki petrol tesisinde yangın çıktı

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın Ulusal İletişim Ofisi'nin açıklamasına yer verdiği haberde saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ulusal enerji şirketi Bahreyn Petrol Şirketi (BAPCO)'nun yer aldığı Meamir'deki bir tesisin İran'dan yapılan saldırıda hedef alındığı belirtildi.

Tesiste yangın çıktğı ve hasar meydana geldiği aktarıldı.

Can kaybının yaşanmadığı saldırıda yetkililerin yangını kontrol altına almak için çalıştığı ifade edildi.

Şirket mücbir sebep ilan etti

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan haberde, sabah saatlerinde düzenlenen saldırının ardından BAPCO'nun mücbir sebep ilan ettiği bilgisi verildi.

Haberde, "İran'ın bölgede devam eden saldırılarının yol açtığı mevcut durum ile grubun bağlı olduğu rafineri işletmesine ait bir rafineri ünitesini hedef alan son saldırı nedeniyle mevcut koşullardan etkilenen grup operasyonları için mücbir sebep ilan edildiği" ifade edildi.

Şirketin, yerel pazarın ihtiyaçlarını önceden hazırlanan planlar doğrultusunda tamamen güvence altına aldığı; böylece tedarikin kesintisiz sürdürülmesinin ve yerel talebin etkilenmeden karşılanmasının sağlandığı kaydedildi.

BAPCO'nun ortaklarını ve ilgili tarafları en son bilgiler ve gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceği kaydedildi.

Ülkede gece saatlerinde 3 kez siren çalmıştı.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşlar ve ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli alana gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istemişti.

Suudi Arabistan: 1 balistik füze ve 2 İHA'ya müdahale edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Riyad'ın güneydoğusundaki el-Harc kentinde bulunan El-Emir Sultan Hava Üssü'nü hedef alan balistik füzeye müdahale edildiği ve füzenin imha edildiği aktarıldı.

Başkent Riyad'ın kuzeyinde de 2 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan, Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 9 İHA saldırısının engellendiğini duyurdu

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na sabah saatlerinden bu yana İHA ile düzenlenen 9 saldırının engellendiği ve İHA'ların tamamının imha edildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı açıklamasında, ayrıca Cevf bölgesinin doğusunda önleme yapılan 2 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan: İran, gerçeklikle ilgisi olmayan, zayıf gerekçelere dayalı saldırganlığını sürdürüyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarının "hiçbir koşulda kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın komşu ülkelere saldırma planlarının olmadığı yönündeki açıklamasına atıfta bulunulan açıklamada, "İran tarafının bu açıklamayı ne İran Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında ne de sonrasında uygulamaya koymadığını teyit ederiz. İran, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan, zayıf gerekçelere dayalı saldırganlığını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın savaşta yer almak üzere savaş uçakları ve yakıt ikmal uçaklarını gönderdiği iddialarına değinilen açıklamada, "Gerçekte, bu uçaklar Krallığın ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin hava sahasını İran füzeleri ve insansız hava araçlarından korumak ve izlemek için hava devriyesi yapmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Katar'da patlama sesleri duyulduğu, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediği bildirildi

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke topraklarını hedef alan füze saldırılarının önlendiği belirtildi.

Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken, cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi.

Vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlerden evlerinde kalmaları ve açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Bağdat'ta İHA'nın bir evin bahçesine düşmesi sonucu 1 kadın yaralandı

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'ın "Turath" semtinde bir evin bahçesine İHA düştü.

Olayda ev sakinlerinden bir kadın yaralandı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olaya ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ABD'ye ait Victoria Üssü'nün de İHA ile hedef alındığı iddia edildi.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı ile ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 5’er dakika arayla 4 saldırı oldu ve art arda patlama sesleri duyuldu.

İnsansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.

Hava savunma sistemleriyle eş zamanlı olarak güvenlik güçleri de İHA’lara karşı yoğun ateş başlattı.

ABD-İsrail’in İran’a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil’de patlama sesleri duyuluyor.