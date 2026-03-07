İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail kontrolündeki topraklara yönelik yeni bir füze operasyonu düzenlediği belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, söz konusu atışların 'Sadık Vaat 4 Operasyonu' kapsamında gerçekleştirilen 24'üncü saldırı dalgası olduğu kaydedildi.

Öte yandan, saldırıların ardından İsrail ordusu da İran'dan fırlatılan yeni füzelerin tespit edildiğini doğruladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füzeleri önlemek amacıyla hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği aktarıldı. Ordunun, tehdit altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşların cep telefonlarına acil durum mesajları göndererek sığınaklara girilmesi uyarısında bulunduğu ifade edildi. İran'ın misillemesi üzerine başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında hava saldırısı sirenlerinin çaldığı bilgisi paylaşıldı.