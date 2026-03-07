Sabah iptal edilen İstanbul seferinin ardından, öğleden sonra yapılması planlanan bazı uçak seferlerinde de rötarlar meydana geldi. Van kent merkezinde gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, öğleden sonra da etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının artmasıyla birlikte sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken; Karayolları ve belediye ekipleri, ana arterlerin açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Yoğun yağışı değerlendiren vatandaşlar, geçmiş yıllara oranla bu yıl Ocak, Şubat ve içinde bulunulan Mart ayında kar yağışının oldukça etkili olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, bu yağışların bölgedeki zirai faaliyetlere ve kuraklık nedeniyle su seviyesi çekilen Van Gölü’ne can suyu olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yağışların Van, Bitlis ve Hakkari illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayına karşı yetkililer vatandaşları uyardı.