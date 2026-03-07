AK Parti Gençlik Kolları’nın üniversitelerdeki yapılanması olan ÜNİAK tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsünde düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Binden fazla üniversite öğrencisinin katıldığı programda gençler aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşadı.

Üniversite kampüsünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler iftar öncesi bir araya gelirken programda müzik dinletisi ve protokol konuşmaları da yer aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda öğrenciler hem sohbet etti hem de keyifli bir akşam geçirdi.

Gençlerle aynı sofrada buluştu

Programa katılan Burak Gültepe, öğrencilerle aynı sofrada iftar açarak gençlerle uzun süre sohbet etti. Program boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen Gültepe, üniversite yıllarının hayatın en özel ve en verimli dönemlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Gültepe yaptığı konuşmada, üniversitenin sadece akademik bir eğitim süreci olmadığını, aynı zamanda gençlerin kendilerini geliştirdiği, fikir ürettiği ve topluma katkı sunmayı öğrendiği önemli bir dönem olduğunu ifade etti.

Gençlerin ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasının önemine değinen Gültepe, öğrencilerin sosyal hayata ve siyasete aktif katılım göstermesi gerektiğini belirterek, “Gençlerin fikir üretmesi, şehirlerine ve ülkelerine dair söz söylemesi büyük önem taşıyor. Üniversite yılları, bu bilincin kazanıldığı en kıymetli dönemlerden biridir.” dedi.

“Gençler şehrin geleceğine yön vermeli”

Van’daki gençliğin enerjisine güvendiğini belirten Gültepe, gençlerin sadece eğitim hayatlarında değil, aynı zamanda şehrin sosyal ve siyasal hayatında da aktif rol almasının önemli olduğunu vurguladı.

Van’ın genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Gültepe, gençlerin fikirlerinin, projelerinin ve hayallerinin kentin geleceği açısından büyük değer taşıdığını dile getirdi.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Program boyunca öğrenciler müzik dinletisi eşliğinde keyifli vakit geçirirken, etkinlik gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. İftar programı, öğrencilerin birlikte hatıra fotoğrafları çekmesi ve sohbet etmesiyle sona erdi.

Üniversite gençliğini bir araya getiren etkinlik, Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde dostluk ve dayanışmanın güçlendiği bir buluşma olarak hafızalarda yer aldı.