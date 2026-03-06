Van'ın Muradiye ilçesinde ikamet eden 28 yaşındaki Asya Tekiner, kalbindeki delik şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Kalp Merkezi ekipleri, bölgede daha önce uygulanmayan "Minimal İnvaziv Cerrahi" tekniğini hayata geçirme kararı aldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin tarafından 7-8 santimetrelik küçük bir kesiyle gerçekleştirilen operasyonla, kadın hastanın kalp deliği başarıyla onarıldı.

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Van'da bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Başhekim Sarıkaya, "Bugün Van'da ve hastanemizde ilk kez, minimal invaziv dediğimiz yöntemle göğsü tamamen açmadan, yaklaşık 7-8 santimetrelik küçük bir delikten kalp ameliyatı gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu yöntemi bölgemize kazandırmak oldukça önemliydi. Gelişen teknoloji ve imkanlarla birlikte artık tüm dünyada bu tür cerrahiler, daha minimal yaklaşımlarla ve daha az kesiyle yapılmaya çalışılıyor. İleri merkezlerde uygulanan bu yöntemin bugün ilimizde de yapılmış olması bizleri mutlu etti. Başta Op. Dr. Murat Sezgin ve ekibi olmak üzere, bizlere bu desteği sunan Van İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Sağlık Bakanlığı'na canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Hasta konforu için bu yöntemi seçtik"

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin ise operasyonun teknik detaylarına değinerek, "Bölgemizde ilk defa bir ameliyat gerçekleştirdik. Minimal invaziv kesi yöntemiyle, kalbinde delik bulunan 28 yaşındaki kadın hastamızın ASD kapama işlemini yaptık. Sağ meme altında yaklaşık 7-8 santimetrelik bir kesi açarak, hastanın perikard dediğimiz kalp zarından aldığımız yamayla kalp deliğini kapattık. Hastamız şu an stabil, sorunsuz bir şekilde servis izleminin 4'üncü gününde.

Bu tür vakalarda neden küçük kesiyi tercih ediyoruz? Çünkü daha konforlu ve daha rahat. Hastalarımız normal yaşamlarına çok daha erken dönüyor ve komplikasyon oranımız daha düşük oluyor. Açık ameliyat da yapabilirdik; açık yöntem cerrahlar için aslında daha kolaydır ancak hastalar için konforu düşük bir süreçtir. Bu cerrahi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan ilk ameliyatlardan biri olma özelliğini taşıyor. Hastanemizde bu tür ameliyatları gerçekleştirmek için tüm malzemelerimiz ve setlerimiz hazır bulunmaktadır" diye konuştu.

"6-7 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyordum"

Başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan 28 yaşındaki Asya Tekiner de "Buraya geldiğimde bana Dr. Murat Sezgin'den bahsettiler ve çok iyi bir doktor olduğunu söylediler. Ben de bunun üzerine hastaneye başvurduğum. Yaklaşık bir ay süren tetkik ve hazırlık sürecinin ardından ameliyat oldum. Çok şükür şu an durumum iyi, sağlığıma kavuştum. Dr. Murat Sezgin gibi değerli doktorlar başımızdan eksik olmasın" şeklinde konuştu.