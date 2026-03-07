Son yağışlarla birlikte en çok etkilenen ilçeler arasında Bahçesaray ve Tuşba ilçeleri bulunuyor. Bahçesaray’da 71, Tuşba’da ise 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre Bahçesaray ilçesinde 19 mahalle ve 52 mezra yolu, Başkale ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra yolu, Muradiye ilçesinde 15 mahalle ve 2 mezra yolu, Özalp ilçesinde 7 mahalle ve 5 mezra yolu, Saray ilçesinde 6 mahalle, Tuşba ilçesinde ise 25 mahalle ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı olan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.