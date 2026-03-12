Edinilen bilgilere göre yangın, sabaha karşı İpekyolu ilçe merkezindeki Sanat Sokağı'nda bulunan bir dönerci dükkânında çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri saat 04.40'ta olay yerine sevk edilerek, yangının büyümesini önlemek için hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak çevredeki iş yerlerine sıçraması engellendi. Yangına müdahale eden ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından olay yerinde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Görevlerini tamamlayan ekipler bölgeden ayrılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA