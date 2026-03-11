Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin verileri yayımladı. Türkiye genelinde Şubat ayında bir önceki aya kıyasla yolcu sayısında düşüş yaşanırken, aynı dönemde Van’da da yolcu sayısı bir önceki aya göre azaldı.

Şubat ayı raporuna yansıyan verilere göre, Türkiye genelinde iç hat yolcu trafiği 7 milyon 64 bin 417, dış hat trafiği ise 8 milyon 20 bin 106 olarak kayıtlara geçti. Direkt transit yolcuların da dahil edilmesiyle toplamda 15 milyon 92 bin 11 yolcuya hava yolu taşımacılığı hizmeti verildi. Ocak ayında ise 17 milyon 785 bin 633 yolcuya hizmet verilmişti. Buna göre Türkiye genelinde hava yolunu kullanan yolcu sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,1 azaldı.

VAN’IN HAVA YOLU VERİLERİ!

Van Ferit Melen Havalimanı’nda Ocak ayında 146 bin 758 yolcuya hizmet verilirken, Şubat ayında bu sayı 117 bin 847’ye geriledi; hizmet verilen yolcu sayısı yüzde 19,7 azaldı.

Şubat ayında Van Ferit Melen Havalimanı’ndan iniş-kalkış yapan yolcuların 117 bin 121’i iç hat, 726 kişi ise dış hatlar üzerinden seyahat etti.

Aynı dönemde Van Ferit Melen Havalimanı’nda iç ve dış hatlarda toplam bin 4 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti. Hava yolu ile taşınan yük miktarı ise bin 147 ton olarak kayıtlara geçti.

Van’da geçen yılın aynı döneminde 122 bin 102 yolcu hava yolunu kullanmışken, 2026 yılı Şubat ayında yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 3,5 düşüş gösterdi.