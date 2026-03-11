İftar yemeği ile başlayan program panel ile devam etti. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan Kadın Girişimci Elif Baytar, "Bugün burada emekleriyle hayatı güzelleştiren, üreten, çalışan ve mücadele eden tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle toplanmış bulunmaktayız. Ben çalışan bir kadınım, üreten bir kadınım. Hayatın içinde olabilmek, emek veren milyonlarca kadından yalnızca biriyim. Hayatın içinde karşımıza çıkan maalesef sorunlar olabiliyor. Bunları vazgeçirtmeye çalışıyoruz hayatımızda ama çok da başarılı olabileceğimizi düşünüyorum birlik olursak" dedi.

"Tarih boyunca kadınlar; azimleriyle, emekleriyle ve hayatın her alanında var oldular, olmaya da devam edecekler" diyen Baytar, şöyle devam etti:

"Tarlada, fabrikada, okulda, laboratuvarlarda, ofislerde nerede emek varsa orada kadınların izi vardır. Ancak biliyoruz ki kadınların verdiği mücadele sadece üretmek için değil, aynı zamanda eşitlik, adalet ve saygı için verilen bir mücadeledir. Kadınların emeğinin görünüyor olduğu, fırsatların eşit olduğu ve her kadının kendini özgürce ifade edebildiği dünya hepimizin ortak bir hayalidir. Unutmayalım ki; güçlü kadınlar, güçlü toplumlar demektir. Kadınların emeği, bilgisi ve cesareti ile şekillenen bir gelecek hepimizin ortak kazanımı olacaktır. Bu anlamlı günde hayatın her alanında emek veren, üreten ve ilham olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Semra Odabaşı ise "Bugün sadece takvimdeki bir günü işaretlemek için bir arada değiliz. Bugün emeği ile dünyayı güzelleştiren, zekasıyla ekonomiyi yükselten ve yön veren, cesaretle yürüyen, bugünkü gücümüzü kullanmak istersek ki öyledir bunun için buradayız zaten. Her gün bizimdir ve biz her günü gerçekten kendimiz için, ülkemiz için, dünya için son derece dikkatli kullanmak zorundayız ve her güne adımızı yazmak zorundayız. Ben sizi bu anlamda tek tek kutluyorum ve alkışlıyorum o iradedeki kadınlardan da gurur duyuyorum, hepinizi alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Hepimizin üzüldüğünü, hareket alanlarımızın kısıtlandığını biliyoruz ve bunu kabul etmiyoruz" diyen Odabaşı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü biz bu değiliz aslında. Biz özüyle, sözüyle bir bütünüz ve kadın olarak da doğanın en güzel varlıklarından biriyiz. Bunun içinde ben her gün yüce rabbime şükrediyorum. Çünkü anneyim ve iyi bir eşim. Sizlerde kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sizlerde bu toplumun cefasını çeken kişilersiniz.

Ama her şeyden önce akıllı insanlarsınız. Çünkü aklınızı kullanarak ekonomiyi zaten çözdük. Ama yollarımızın açılması gerekiyor. Bunun içinde tabi ki ilgili, yetkili her kim varsa onları da göreve çağırmaktan hiç geri duymuyoruz. Biz sabırlıyız ama kadın olarak da sabrımız her zaman en üst seviyededir. Sizlerin bu toprakların hem tarihini taşıyan hem de geleceğini tasarlayan modern zaman öncülerisiniz. Yolunuz açık, fikirleriniz ve bereketli cesaretiniz daim olsun."

Son olarak konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise şunları söyledi:

"Odamız AB Bilgi Merkezi organizasyonuyla bugün sizleri aynı sofrada buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle etkinliğimizi bugün gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Dünya Kadınlar Günü’yle birlikte Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Kadın Çiftçiler Yılı’nı böyle anlamlı bir buluşmayla kutlamak bizim için çok kıymetli.

Kadınların üretimde, girişimcilikte ve toplumsal hayatta daha güçlü yer alması sadece bir eşitlik meselesi değil; aynı zamanda kalkınmanın da temel anahtarlarından biridir. Oda olarak kadınların ister kırsalda ister kentte girişimci olmalarını çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda hem odamız hem de AB Bilgi Merkezimiz tarafından kadınlara yönelik eğitimler, programlar ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

Avrupa Birliği’nin kırsal kalkınma programlarından biri olan IPARD da tam olarak bu dönüşümü destekleyen önemli araçlardan biridir. Programın özünde tarım ve kırsal kalkınmada dönüşüm vardır; Türkiye’nin tarım sektörünü modernleştirmesine ve kırsal kalkınmayı güçlendirmesine katkı sağlamayı amaçlar. IPARD yalnızca bir finansman mekanizması değil, aynı zamanda kapsayıcı bir kalkınma yaklaşımıdır. Program; küçük aile işletmelerinden kadın ve genç çiftçilere kadar geniş bir kesimi destekleyerek kırsal istihdamı artırmayı ve özellikle kadınlar ile gençlerin kırsalda bir gelecek görmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir."



"Bizim medeniyetimizde toprak 'ana'dır, emek ise kutsaldır" diyen Takva, "Sizler hem toprağa analık yapıyor hem de alnınızın teriyle bu şehrin ekonomisine can veriyorsunuz. Şunu bilmenizi isterim ki; sizlerin tarlada, atölyede veya mutfakta sergilediğiniz o azim, Van’ın kalkınma hikayesinin en temel yapı taşıdır. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak vizyonumuz net, kadının ekonomideki yerini 'yardımcı figür' olmaktan çıkarıp, 'oyun kurucu' haline getirmektir. Bu doğrultuda sadece sözle değil, somut adımlarla yanınızda duruyoruz. Kuruluş çalışmalarını titizlikle yürüttüğümüz Van TSO Kadın Kooperatifi, bu vizyonun en somut meyvesidir.

Bu kooperatif; sizin evinizde, bahçenizde bin bir emekle ürettiğiniz ürünlerin hak ettiği değeri bulacağı, pazara açılacağı ve emeğinizin kazanca dönüşeceği kurumsal bir çatı olacaktır. Biz bu çatıyı sadece bir ticaret merkezi olarak değil, bir dayanışma kalesi olarak inşa ediyoruz. Bildiğiniz üzere şehrimizin sosyal ve ekonomik canlılığı için büyük önem taşıyan Shopping Fest hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyordu. Bu festivalde en büyük önceliğimizi kadın üreticilerimize vermiştik. Kent meydanının en güzel noktalarını, kadın kooperatiflerimize ve bireysel kadın üreticilerimize ücretsiz stant olarak tahsis etme kararı aldık.

Amacımız, Van halkının ve dışarıdan gelen misafirlerimizin sizin el emeğinizle doğrudan buluşmasını sağlamaktı. Ancak, içinde bulunduğumuz süreç ve hepimizi derinden etkileyen mevcut olaylar nedeniyle etkinliğimizi daha coşkulu ve daha güvenli bir ortamda gerçekleştirmek adına ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık. Buradan tekrar vurgulamak isterim, bu sadece bir zamanlama değişikliğidir; sözümüz bakidir. Şartlar uygun olduğunda, o meydan yine sizin renklerinizle, sizin ürünlerinizle dolacak.

Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık, yeni tarihi en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Bununla beraber kurumsal inisiyatif alarak kadın kooperatiflerinin oda iş ve işlemlerinde harç muafiyeti sağladık. Ayrıca aidatlardan da muaf hale getirdik. 'Sürdürülebilir Gelecek' dediğimiz kavram, ancak sizlerin üretimiyle mümkün olabilir. Geleneksel bilgiyi modern girişimcilikle birleştiren kadınlarımız, Van’ın yarınlarını inşa ediyor. Biz de Van TSO olarak; hibe desteklerinden mentorluğa, markalaşmadan dijital pazarlamaya kadar her adımda sizin yol arkadaşınız olmaya devam edeceğiz.

Odamızın kapıları, üretmek isteyen her kadınımıza sonuna kadar açıktır. Bu vesileyle; toprağı bereketlendiren, sofralarımıza aş olan, emeğiyle Van’ın çehresini değiştiren tüm kadın üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Katılımınız için hepinize bir kez daha teşekkür ediyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutluyorum. İftarımızın birliğimizi daim kılmasını diliyor, yaklaşan Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.