Van’dan ilçe ve çevre illere yapılan yolcu taşımacılığında ücret tarifesi güncellendi. Firmalarla sağlanan mutabakat doğrultusunda belirlenen yeni ulaşım ücretleri, 12 Mart Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Yeni tarifeye göre Van’dan bazı ilçe ve güzergahlara ulaşım ücretleri şöyle belirlendi:

Van–Hoşap 150 TL, Van–Başkale 250 TL, Van–Karasu 300 TL, Van–Yeniköprü 400 TL, Van–Kırıkdağ 450 TL, Van–Hakkari 500 TL, Van–Çukurca 700 TL, Van–Yüksekova 500 TL, Van–Şemdinli 600 TL ve Van–Derecik 700 TL.

Öte yandan Hakkari çıkışlı bazı hatlarda da yeni fiyatlar açıklandı. Buna göre Hakkari–Yeniköprü 150 TL, Hakkari–Karasu 200 TL, Hakkari–Başkale 250 TL, Hakkari–Hoşap 400 TL ve Hakkari–Van 500 TL olarak belirlendi.

Belirlenen ücret tarifesinin 12 Mart Perşembe gününden itibaren ilgili güzergahlarda geçerli olacağı ifade edildi.