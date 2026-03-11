Ülke genelinde etkili olan yağışlar sonrası kar kalınlıkları zirve yaptı.

"Zirvede kar kalınlığı 3 metre 38 santim"

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren yoğun kar yağışıyla birlikte 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 38 santimetreye ulaştı. Bu rakamla bölge, Türkiye'nin en çok kar bulunan noktası ünvanını korudu. Meteoroloji genel Müdürlüğü'nce yapılan son ölçümlerde, Türkiye'nin en fazla kar örtüsüne sahip noktası Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Karabet Geçidi olarak kayıtlara geçti.

"Ulaşın Hizan üzerinden yapılıyor"

Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 38 santime ulaşırken Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van'a ulaşımlarını, 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.