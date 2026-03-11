Van’ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı’nda Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan İranlılar ülkelerine dönüş yaparken, İran’da yaşayan farklı ülke vatandaşları da kendi ülkelerine dönüyor. Geçen yıl Nevruz Bayramı döneminde Van'daki otellerin doluluk oranları tam kapasite çalışırken bu yıl ise rezervasyonların iptal edildiği ve otellerin büyük ölçüde boş kaldığı belirtildi.

‘İRANLILAR REZERVASYON YAPMADI’

Otel işletmecisi Yunus Yüksel, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası kentte turizm ve ticaretin ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Yüksel, “Müslüman kardeş ülkemiz İran’ın saldırıya uğraması, İsrail ve ABD’nin böyle bir savaş başlatması kabul edilemez. Daha önceki yıllarda bu mevsimde rezervasyonlarımız dolu olurdu. Ancak bu yıl maalesef satışlarımız olmadı. Geçen yıl 777 binden fazla turist ilimize gelirken biz bu yıl da yaklaşık 1 milyon turist bekliyorduk. Fakat savaş nedeniyle İran halkı rezervasyon yapmadı" dedi.

Nevruz Bayramı öncesinde her yıl İranlı turistlerin 14 günlük tatil için rezervasyon yaptığını da belirten Yüksel, “Ancak bu yıl hiç rezervasyon almadık. Van’daki otellerin doluluk oranı şu an yüzde 5 ile 10 arasında. Savaş bu şekilde devam ederse bu oranı bile göremeyeceğimizi düşünüyorum. Şu an gelenler ise farklı ülkelerde yaşayan İranlılar. Bir gece konaklayıp ülkelerine dönüyorlar" diye konuştu.

‘ÜLKELERİNE DÖNÜYORLAR’

İran halkının savaş dönemlerinde ülkelerini terk etmediğini anlatan Yüksel, "İranlılar onurlu bir halk. Savaş durumunda bile ülkelerini terk etmiyorlar. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan İranlılar, ailelerinin yanında olmak ve ülkelerini savunmak için geri dönüyor. Turizm sezonu bu yıl zayıf geçeceğini düşünüyorum. Savaş bitse bile bu yıl turizm sektörü zorlanacak. Çünkü bizim para birimimiz İran’ın para birimi karşısında yaklaşık 4 kat değer kazandı. Bu da İranlıların satın alma gücünü düşürüyor. Van’daki esnaf ticaretini büyük ölçüde İranlı turistler üzerine kurmuştu. Satışlar ciddi şekilde düşecek" dedi.

‘GİYİM VE YİYECEK SEKTÖRÜNÜ DE ETKİLEYECEK’

Van turizminin büyük darbe aldığını söyleyen Yüksel, “Kapanan oteller var, iş değişikliği yapan işletmeler var. Açılması planlanan bazı oteller ise artık açılmıyor. En büyük kaynağımız İranlı turistlerdi. Türk turist sayısı çok az. Bu durum sadece otelleri değil, giyim ve yiyecek sektörünü de olumsuz etkileyecek" ifadelerini kullandı.