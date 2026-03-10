ABD-İsrail ve İran savaşı 11 gündür devam ederken, güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutulduğu İran sınırındaki Kapıköy Sınır Kapısı’nda beklenilenin aksine şu ana kadar göç dalgası yaşanmadı. Sınır kapısında, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan İranlıların, kendi ülkelerine dönüşleri ise sürüyor.

Aralarında diplomatların da bulunduğu İran’daki yabancı uyruklular da sınır kapısından Türkiye’ye girerek, farklı şehirlerinden yapılacak uçuşlarla kendi ülkelerine gönderiliyor. Bazı ülkelerin büyükelçilik yetkilileri de vatandaşlarını karşılayarak tahliye sürecini organize ediyor. Sudanlı yetkililer de kendi büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının ailelerini almak için sınır kapısında bekliyor. Van İHH Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Say, "Buraya Sudanlı Büyükelçilik ve Konsolosluk çalışanlarının ailelerini almaya geldik. Yaklaşık 29 kişiyi alıp Van'a götüreceğiz. Şu anda geçiş yapacaklar bizler de onları bekliyoruz" dedi.

Türkiye ile İran arasındaki 534 kilometrelik kara sınırının yaklaşık 295 kilometresi Van sınırları içerisinde yer alıyor. Bu nedenle Kapıköy Sınır Kapısı, iki ülke arasındaki en stratejik geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İlk günden bu yana yalnızca Türkiye'den değil dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda basın mensubu da bölgedeki gelişmeleri anbean takip ederek kamuoyuna aktarıyor.

Kapıköy Sınır Kapısı'nı kullanarak ülkeye gelen İranlılardan Hüseyin Dehkan, Tebriz'den geldiğini ve önceki gün Tahran'da bulunduğunu söyledi. Dehkan, "Savaştan önce buraya gelmek istiyordum. İşim olduğu için gelemedim. Havalimanları da kapandığı için kara yoluyla gelmek zorunda kaldım. Tahran'da durumlar iyi değildi. Halk bekliyor ve bir şey yapamıyor. Korkmak yok. İnşallah dünyada hiçbir zaman savaş olmaz. Ülkelerin hepsi iyi olsun. İnsanların hepsi huzur içinde yaşasın " diye konuştu.

İranlı Rüya ise "2 gün önce Tebriz'den Ankara'ya uçağım vardı fakat olmadı. Maalesef havaalanımız yerle bir olmuş. Bombalama sesleri duyuyorsunuz hiç iyi değil. Dünyanın her yerinde sağlık huzur olsun. Hiç savaş olmasın" dedi.