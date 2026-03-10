İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 24 ilde "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik son 10 günde polis ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 360 şüpheliden 162'si tutuklandı, 125'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden ürün satış dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları belirlendi.