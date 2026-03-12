AK Parti’nin teşkilat çalışmalarına ivme kazandırmak ve yerel dinamiklerle istişarelerde bulunmak amacıyla Van’a çıkarma yapmaya hazırlanan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, program kapsamında Perşembe gecesi düzenlenecek sahur programına katılacak.

Teşkilat ile istişare ve motivasyon buluşması

Teşkilat Başkanı Büyükgümüş’ün katılımıyla gerçekleştirilecek olan sahur programı, AK Parti Van İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek. Programa; il ve ilçe yönetimleri, kadın ve gençlik kolları ile partinin tüm kademelerindeki teşkilat mensuplarının katılım sağlaması bekleniyor.

Ramazan ayının manevi ikliminde teşkilat içi birliği pekiştirmeyi hedefleyen bu buluşmada, Büyükgümüş’ün hem genel merkez çalışmalarına dair bilgilendirmeler yapacağı hem de Van teşkilatının sahadaki çalışmalarını yakından dinleyeceği öğrenildi.

"Niyetimiz bir, yolumuz bir"

Van teşkilatında heyecanla beklenen ziyaretle ilgili hazırlıklar sürerken, sahur programının ana gündem maddesinin teşkilat içi koordinasyon ve yaklaşan dönemdeki stratejik çalışmalar olması planlanıyor. Ahmet Büyükgümüş’ün Van ziyareti, teşkilat mensupları arasında motivasyonu artıran önemli bir buluşma olarak değerlendiriliyor.

Perşembe gecesi saat 23.45'te Uygulama Oteli'nde gerçekleşecek sahur programının ardından Büyükgümüş’ün Cuma günü kentten ayrılması bekleniyor.