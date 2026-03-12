Örnek No:54*

T.C.

VAN İCRA DAİRESİ

2025/592 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/592 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.400.000,00 1 Taşıt 34b34BMM552 Plakalı , 2018 Model , VOLKSWAGEN PASSAT Marka , 3C Tipli , DCX072707 Motor No'lu WVWZZZ3CZJE209623 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah ,Aracın kontak anahtarı olamadığı için kapıları kilitli kilometre ve motor çalışır durumuna bakılamadı, sol arka kapısının boyalı, %70 lastik , USB müzik çalar, yakıt türü dizel olan, ABS-ASR-ESP Fren sistemi, elektrikli ayna ve elektrikli camları olan, çelik jantı olan araç satışa konudur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:30

(İİK m.114/4)