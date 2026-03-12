Van’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlediği Ramazan etkinlikleri, öğrencileri tarihi Hüsrev Paşa Camisi ve Külliyesi ile buluşturuyor. Etkinliklerin amacı, çocukların paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmak, milli ve manevi değerleri güçlendirmek olarak açıklandı.

TARİH VE MANEVİYAT BİR ARADA

Van Kalesi eteklerindeki camiye gelen anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Ramazan'ın manevi atmosferini tarihi yapıda yaşıyor. Camide öğrenciler, imam ve hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu tarafından Ramazan'ın önemi ve Hüsrev Paşa Külliyesi’nin tarihi hakkında bilgilendiriliyor.

Koyuncu, öğrencilerin camiyi sevdiğini ve Ramazan boyunca yoğun etkinlikler düzenlediklerini aktararak, “Ramazan boyunca hiç durmadık. Çocuklarla birlikte ilahiler söylüyor, onları eğlendirerek eğitiyoruz. Camiler her zaman çocukların sesleriyle şenlensin.” dedi.

CAMİDE KALİTELİ ZAMAN VE DEĞER EĞİTİMİ

Koyuncu, çocukların camide kaliteli zaman geçirdiğini ve saygı, dua, aileye ve öğretmene davranış gibi değerleri eğlenceli ve öğretici şekilde öğrendiklerini vurguladı:

Çocuklara Peygamber Efendimiz’den örnekler veriyoruz. Tatlı dille anlatım yapıyoruz ve onların sevinçlerini görüyoruz.

ÖĞRENCİLERDEN ETKİNLİĞE ÖVGÜ

Etkinliğe katılan öğrencilerden Zeynep Asrın, camiyi çok sevdiğini ve burada hem ilahilerini söylediklerini hem de cami ve tarihi hakkında bilgi edindiklerini belirtti:

"Evde sevdiğim ilahiyi açıp söylüyorum. Burada arkadaşlarımla çok güzel zaman geçiriyoruz."

Bu etkinlikler, Van’daki öğrencilerin hem dini ve manevi değerleri deneyimlemesine hem de tarihi mirası tanımasına olanak sağlıyor.