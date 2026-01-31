Kırmızı-siyahlı Van ekibi, zorlu Bandırma Spor deplasmanına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Puan sıralamasında yükselişini sürdürmek isteyen temsilcimiz, sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Temsilcimiz, 23. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını kendi tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde, yeni transferlerin de katılımıyla tamamladı. Hafta boyunca soğuk hava ve yağışa rağmen çalışmalarını aksatmayan kırmızı-siyahlılar; çift antrenman programı ve kapalı salonda yapılan güç-kuvvet çalışmalarıyla hazırlıklarını noktaladı.

BANDIRMA’YA HAREKET EDİLDİ

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı Van ekibi, bugün hava yoluyla İstanbul’a, ardından kara yoluyla Bandırma’ya hareket etti.

MORALLER YÜKSEK

Geçtiğimiz hafta sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yi 3-0’lık farklı bir skorla mağlup ederek moral depolayan İmaj Altyapı Van Spor FK, Bandırma Spor karşısında da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

KARŞILAŞMANIN YERİ VE SAATİ!

23. hafta karşılaşması, yarın (1 Şubat Pazar) saat 13.30’da, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede hakem Raşit Yorgancılar düdük çalacak.

KARŞILAŞMA 2 KANALDAN SPORSEVERLERE ULAŞTIRILACAK

Takımlarını tribünde desteklemek isteyen kırmızı siyahlı Van ekibi taraftarları biletlerini alırken, stadyumda yer alamayacak taraftarlar ise karşılaşmayı beIN Sports 2 ve Tabi Spor 6 ekranlarından takip edebilecek.

TAKIMLARIN PUAN SIRALAMASINDAKİ YERLERİ

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 22. hafta sonunda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 31 puan toplayarak 11. sırada yer alıyor. Ev sahibi Bandırma Spor ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 33 puanla 8. sırada bulunuyor.

Temsilcimiz Van ekibi, alacağı galibiyetle hem puan sıralamasında üst basamaklara tırmanmayı hem de rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında, 4. hafta karşılaşmasında Van’da oynanan mücadelede İmaj Altyapı Van Spor FK, Bandırma Spor’a 2-1 mağlup olmuştu.