Bandırma Spor ile İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü bugün saat 13.30’da Bandırma 17 Eylül Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaya kısa süre kala zor geçmesi beklenen maçta takımların sahaya çıkacakları ilk 11’leri belli oldu.
Maça ev sahibi takım Bandırma Spor sahaya; Arda Özçimen, Kerim alıcı, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın, Abdulkadir Parmak, Muhammed Gümüşkaya, Mucahit Albayrak, Dıeumercı Ndongala, Joao Pedro Reis Amaral ve Oluwatosın Kehınde 11’i ile çıkacak.
Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Naby Youssouf Oulare, Batuhan İşçiler, Aliou Badara Traore, Mehmet Özcan, Jefferson Nogueira Junior, Santeri Wainö Emil Hostiıkka, Oğulcan Çağlayan ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ile çıkacak.