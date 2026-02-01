Antalya'da korkunç kaza...

Bugün sabah saatlerinde Antalya Isparta karayolunda feci bir kaza yaşandı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü Antalya girişi Döşemealtı ilçesi kuzey çevreyolu girişinde yoldan çıkarak devrilip, sürüklenerek şarampola yuvarlandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazada ölü ya da ölülerin olabileceği, otobüs içinde ve altında sıkışanların bulunduğu ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin konuya ilişin yaptığı açıklamada; otobüs kazasında ilk belirlemelere göre, 8 vatandaşın vefat ettiğini 26 vatandaşın da yaralandığını bildirdi.