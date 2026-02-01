İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, son haftalarda art arda yaşanan tartışmalı hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Van Spor FK Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tunçdemir, tartışmalı Bandırma Spor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tunçdemir, deplasmanda oynanan Bandırma Spor karşılaşmasında verilen kararların Van Spor’u açık şekilde mağdur ettiğini belirtti. Karşılaşmanın 49. dakikasında futbolcu Ivan Cedric’e hiçbir gerekçe olmaksızın gösterilen direkt kırmızı kartın maçın kırılma anı olduğunu ifade eden Tunçdemir, Van Spor’un gole çevirdiği penaltının yeniletilmesinin de kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Açıklamada, orta hakemden VAR hakemine kadar verilen kararların adalet duygusunu zedelediği vurgulanırken, sahada mücadele eden futbolcuların alın terinin hiçe sayıldığı belirtildi. Tunçdemir, yaşanan bu kararlar nedeniyle sorumlulara haklarını helal etmediklerini kamuoyuyla paylaştı.

Uğur Tunçdemir açıklamasında ayrıca, Van Spor FK camiasının geçmişte olduğu gibi bugün de kulübünün arkasında duracağını belirterek, “Camia olarak takımımızın etrafında daha güçlü şekilde kenetleneceğiz. Hakkımızı savunmaya devam edecek, yaşatılan bu mağduriyetin hesabını mutlaka soracağız” ifadelerini kullandı.

Van Spor’un emeğinin sahipsiz olmadığı mesajı bir kez daha net şekilde verildi.

İşte Van Spor cephesinden yapılan o açıklama:

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, son haftalarda sistematik hale gelen hatalı hakem kararlarıyla açıkça mağdur edilmeye devam etmektedir. Deplasmanda oynanan Bandırma Spor karşılaşmasının 49. dakikasında, hiçbir makul gerekçe yokken futbolcumuz Ivan Cedric’e gösterilen direkt kırmızı kart, müsabakanın kırılma anı olmuş ve oyunun seyri bilinçli şekilde değiştirilmiştir. Bununla da yetinilmemiş, Van Spor’un gole çevirdiği penaltı akıl ve izandan uzak bir kararla yeniletmiş; sahada alın teri döken futbolcularımızın emeği bir kez daha gasp edilmiştir. Orta hakemden VAR hakemine kadar yaşanan bu skandal karar zinciri, Van Spor’a reva görülen adaletsizliğin açık göstergesidir. Yaşananlar karşısında mağdur edilen taraf nettir: Van Spor FK camiası bu adaletsizliklere imza atan hiç kimseye hakkını helal etmeyecektir. Ancak herkes şunu bilmelidir ki; Van Spor FK camiası geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hakkını savunacak, kulübümüzün etrafında daha güçlü şekilde kenetlenecek ve yaşatılan bu mağduriyetin hesabı mutlaka sorulacaktır. Van Spor’un emeği sahipsiz değildir. Önümüzdeki süreçte kulüp başkanımız tarafından kapsamlı bir açıklama yapılacaktır. Uğur Tunçdemir

Van Spor FK Yönetim Kurulu Üyesi