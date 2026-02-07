EMITT 2026 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Van Valiliği ödüllendirildi.

Van’ın kadim tarihi, zengin kültürel mirası, inanç turizmi değerleri ve doğal güzelliklerinin ulusal ve uluslararası platformda etkili biçimde tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, fuar otoriteleri ve sektör temsilcilerinden tam not aldı.

Van Valiliği öncülüğünde yürütülen tanıtım faaliyetleriyle, kentin kültür turizmi potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Van Valiliği, kültür ve turizm alanındaki tanıtım çalışmalarını önümüzdeki süreçte de artırarak sürdürmeyi hedeflediğini duyurdu.