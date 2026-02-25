11 ayın sultanı Ramazan’da mesai bitimiyle birlikte evlerine yetişmek isteyen vatandaşlar yollara akın edince, birçok noktada trafik adeta kilitleniyor. Normal zamanlarda da yoğun olan kent trafiği, iftar vakti yaklaştıkça çekilmez bir hal alıyor.

ANA ARTERLERDE UZUN KUYRUKLAR

Özellikle Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi, Van AVM çevresi, Sebze Hali’ne doğru uzanan Hacıbekir Bulvarı ve Sıhke Caddesi başta olmak üzere birçok ana arter ve ara sokakta trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Saat 16.00 ile 18.00 arasında yoğunluğun arttığı kentte, 10 dakikalık mesafeler yarım saate, hatta bazı noktalarda bir saate kadar çıkabiliyor. Uzun araç kuyrukları ve art arda çalan kornalar ise gürültü kirliliğini de beraberinde getiriyor.

TEK ŞERİT UYGULAMASI YOĞUNLUĞU AZALTTI

Son dönemde Van’ın birçok cadde ve sokağında tek yön ve tek şerit uygulamasına geçilmişti. Bu uygulama bazı noktalarda trafiği kısmen rahatlatsa da özellikle mesai çıkışları ve Ramazan ayında iftara kısa süre kala oluşan yoğunluk yeniden dikkat çekti.

Alternatif yolların yetersizliği, şehir merkezindeki otopark sorunu, çift park yapan sürücüler ve çevre yolunun tamamlanmamış olması, mevcut yoğunluğu artırıyor. Aynı güzergahları kullanmak zorunda kalan sürücüler, özellikle çarşı merkezinde ağır aksak ilerlemek zorunda kalıyor.

“VAN ARTIK BU TRAFİĞİ KALDIRMIYOR”

Trafikte uzun süre beklemek zorunda kalan sürücüler, “Van’ın trafiği normal şartlarda da çileydi. Ramazan ayıyla birlikte yoğunluk daha da arttı. İftara yetişmek isterken yolda kalıyoruz. Van’ın cadde ve sokakları artık bu yükü kaldırmıyor. Bu soruna kalıcı çözüm bulunmalı.” ifadelerini kullanıyor.

MİLLETVEKİLİ KAYATÜRK’E SORULDU

Van’da yaşanan trafik sorunu AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk’e de soruldu. Kayatürk; “700-750 bin insanın merkezde yaşadığını kabul edersek, bu insanların daha geniş alanlara yayılması gerekiyor. Çok merkezli bir şehir yapısına geçmeden trafiği kalıcı olarak rahatlatmak mümkün değil” diye kaydetti.

Trafiğin rahatlatılması için alternatif yol çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Kayatürk, şu açıklamayı yaptı, “Bir taraftan çevre yolu, bir taraftan sahil yolu, diğer taraftan bölge hastanesine, sanayiye ve OSB’ye giden alternatif yolları oluşturmak zorundayız. Şu anda dört-beş noktada çalışmalar yapılıyor. Ayrıca 28-30 kilometrelik bir raylı sistem projesi üzerinde çalışılıyor. Edremit’ten başlayıp OSB ve üniversiteye kadar uzanacak hattın ilk 8 kilometresinde Ulaştırma Bakanlığı ile büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Cumhurbaşkanımızın onayı alınırsa raylı sistem trafiği ciddi şekilde rahatlatacaktır.