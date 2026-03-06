Futbolda Trendyol Süper Lig'de 25, Trendyol 1. Lig'de 29, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27, Beyaz Grup'ta 29, Nesine 3. Lig'de ise 24. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Yarın:
16.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
8 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor (Çaykur Didi)
13.30 Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Gaziantep)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Fenerbahçe-Samsunspor (Chobani)
9 Mart Pazartesi:
16.00 ikas Eyüpspor-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Alanya Oba)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Pendik)
Yarın:
13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor (Çorum Şehir)
16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor (Diyarbakır)
8 Mart Pazar:
16.00 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)
20.00 Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
8 Mart Pazar:
13.00 Isbaş Isparta 32 Spor-Mardin 1969 Spor (Isparta Atatürk)
13.30 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Dağılgan)
13.30 Muşspor-Bursaspor (Muş Şehir)
15.00 Adanaspor-Ankara Demirspor (Yeni Adana)
15.30 Menemen FK-Güzide Gebzespor (Menemen İlçe)
15.30 Arkent Aranvutköy Belediyesi Futbol-Somaspor (Bolluca)
15.30 Granny's Waffles Kırklarelispor-Fethiyespor (Kırklareli Atatürk)
Beyaz Grup
Bugün:
15.30 Bucaspor 1928-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Buca)
15.30 Beykoz Anadoluspor-İskenderunspor (Maltepe Hasan Polat)
Yarın:
13.30 GMG Kastamonuspor-Seza Çimento Elazığspor (Gazi)
13.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü (11 Nisan)
15.30 Karacabey Belediyespor-Altınordu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.30 Kepezspor-Sultan Su İnegölspor (Kepez Hasan Doğan)
15.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
15.30 Muğlaspor-Adana 01 FK (Muğla Atatürk)
8 Mart Pazar:
13.00 Karaman FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Yeni Karaman)
Nesine 3. Lig
1. Grup
Yarın:
13.30 Bulvarspor-Yalova FK 77 (Alemdağ)
15.30 Kestel Çilekspor-Küçükçekmece Sinopspor (Minareli Çavuş)
15.30 İnkılap Futbol-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Ömerli)
15.30 Çorluspor 1947-Galata Spor (General Basri Saran)
8 Mart Pazar:
15.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-İnegöl Kafkasspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.30 Polatlı 1926 Spor-Bursa Yıldırımspor (Polatlı İlçe)
15.30 Bursa Nilüfer Futbol-Astor Enerji Çankayaspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.30 Silivrispor-Edirnespor (Silivri Müjdat Gürsu)
2. Grup
Yarın:
13.30 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Kırşehir Ahi)
13.30 12 Bingölspor-Erciyes 38 Futbol (Bingöl Şehir)
13.30 Kırıkkale FK-Diyarbekirspor (Başpınar)
13.30 Malatya Yeşilyurtspor-Niğde Belediyespor (Yeni Malatya)
13.30 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor (Vali Lütfi Yiğenoğlu)
8 Mart Pazar:
13.30 Suvermez Kapadokyaspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
13.30 Karaköprü Belediyespor-Mdgrup Osmaniyespor (Faruk Çelik)
13.30 Kilis 1984-Silifke Belediyespor (7 Aralık)
3. Grup
Yarın:
13.30 Pazarspor-Giresunspor (Pazar İlçe)
13.30 Orduspor 1967-Karabük İdmanyurduspor (19 Eylül)
8 Mart Pazar:
13.30 Fatsa Belediyespor-52 Orduspor (Fatsa İlçe)
13.30 Artvin Hopaspor-Tokat Belediyespor (Arhavi İlçe)
13.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor (Şehit Vefa Karakurdu)
13.30 Sebat Gençlikspor-TCH Group Zonguldakspor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.30 1926 Bulancakspor-Amasyaspor (Bulancak İlçe)
13.30 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çayelispor (Yozgat Şehir)
4. Grup
Yarın:
14.00 Oktaş Uşakspor-Karşıyaka (Uşak 1 Eylül)
15.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Tire 2021 FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)
8 Mart Pazar:
15.30 Eskişehirspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Prof. Dr. Fethi Heper)
15.30 Denizli İdmanyurdu-Söke 1970 Spor (Denizli Atatürk)
15.30 Altay-Kütahyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
15.30 Nazillispor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Pamukören)
15.30 İzmir Çoruhlu FK-Alanya 1221 Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.30 Afyonspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Zafer)