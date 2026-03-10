Trendyol 1. Lig’de 30. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılış maçında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında Adana Demirspor A.Ş.’yi ağırlayacak.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak. Maçın başlama saatine dakikalar kala her iki takımın da sahaya çıkaracakları ilk 11’leri belli oldu.

Buna göre temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Muhammed Alperen Uysal, Medeni Bingöl, Zan Jevsenak, Batuhan İşçiler, Sabahattin Destici, Aliou Badara Traore, Alper Emre Demirol, Jefferson Nogueira Junior, Santeri Wainö Emil Hostıkka, Emir Bars ve İvan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip Adana Demirspor ise; Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Bolat, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga, Kayra Saygan ve Toprak Bayar 11’i ile mücadeleye başlayacak.