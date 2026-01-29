Trendyol 1. Lig’de 23. hafta heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK deplasmanda Bandırma Spor’a konuk olacak. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, deplasmandan 3 puanı alarak Van’a dönmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK’yi mağlup ederek çıkış yapan kırmızı siyahlı Van ekibi, deplasmanda Bandırma Spor’u yenerek play-off hattına doğru yol almayı amaçlıyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Pazar günü oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak olan Bandırma Spor - İmaj Altyapı Van Spor FK maçını yönetecek hakemler belli oldu.

Maçta hakem Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Emrah Ünal ve Batuhan Bıyıklı’nın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada dördüncü hakem olarak da Burak Kamalak görev alacak.