Belediye meclisinde artan maliyetler nedeniyle toplu taşımada yeni tarifenin uygulanmasına karar verildi. Belediyeye ait toplu taşıma araçlarında 2025 yılı itibarıyla uygulanmakta olan 12 TL tam bilet ve 8 TL öğrenci bileti ücretleri, akaryakıt, yağ, yedek parça ve bakım giderlerinde yaşanan yüksek oranlı artışlar nedeniyle yeniden düzenlendi.

Alınan karar kapsamında tam bilet ücreti 15 TL'ye, öğrenci (indirimli) bilet ücreti ise 12 TL'ye yükseltildi. Zamlı tarifenin 15 Şubat tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.