Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 yılı Ocak ayı trafik verilerine göre, Türkiye genelinde 17 bin 324 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Aynı dönem içerisinde kayıtlara geçen bilgilere göre, Türkiye genelinde 36 bin 279 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Ocak ayı boyunca meydana gelen kazalarda 141 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ülke genelinde gerçekleşen bu trafik kazalarında toplam 24 bin 397 kişi yaralandı.

VAN’IN KAZA BİLANÇOSU

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan rapora göre, Van’da 2026 yılı Ocak ayı içerisinde 69 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Aynı dönem içerisinde Van’da 248 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti. Meydana gelen kazalar sonucunda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 111 kişi ise çeşitli şekillerde yaralandı.

Not: Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri içeriyor.