Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Erzurum'da, vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını güçlükle temizledi.

Dondurucu soğukların etkisini gösterdiği kentte ekipler, buzlanan yollar ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı.

Güneşli havanın ardından soğukların etkisiyle oluşan çatılardaki buz sarkıtları tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

Kentte kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü kentte, soğuklar nedeniyle buzlanma ve yoğun kırağı meydana geldi.

Sıfırın altında 26 derece ile Göle, 24,1 derece ile Damal, 22,5 derece ile Göle'nin Yavuzlar Köyü ise Türkiye'nin en soğuk yerlerinden oldu.

Buzla kaplanan yollarda çalışma yapıldı.

Tunceli

Tunceli'de de hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereye kadar düştü.

Soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda kırağı oluştu, dereler buz tuttu.

Kentteki bazı dağların zirveleri sisle kaplandı.

Ekipler, buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Beyaza bürünen kentte güzel görüntüler oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında, ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu, ev ve işyerlerinin, araçların camları buz tuttu.

Vatandaşlardan Gamze Ekinci, kar yağışından sonra havanın soğuduğunu belirterek, "Geceleri kırağı düştüğü için sabahları arabalarımızın camlarını bu şekilde kış devam ediyor." dedi.

Akyaka ilçesinde de kar ve soğuk hava etkili oldu. Karla beyaza bürünen ilçede güzel görüntüler oluştu.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 34 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapanan 11 yerleşim yerinden 9'u ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

İlçelerden Yüksekova'da Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası ile Şemdinli'ye bağlı Alan köyü yolunda çığ riski nedeniyle çalışma gerçekleştiremeyen ekipler, Mergabütan Kayak Merkezi ve bazı güzergahlarda genişletme yaptı.

Beyaza bürünen kent merkezi ve çevresindeki dağlarda, kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.

Üzerinde sis bulutları oluşan şehir ile karlı dağlar, dronla görüntülendi.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan kapanan 3 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kurtkan, ulaşımın aksamaması için köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını ifade etti.

Öte yandan, Hizan ilçesi Kolludere köyü yolunda heyelan meydana geldi, bazı vatandaşlar araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İlçe Özel İdare ekipleri, bir saat süren çalışmanın ardından yoldaki toprak ve kaya parçalarını temizleyerek araçların geçişini sağladı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün tipiden dolayı kapanan 4 köy yolunu tekrar ulaşıma açtıklarını belirtti.

Açtıkları köy yollarında genişletme çalışması yaptıklarını ifade eden Yentür, ayrıca alternatif köy yollarında çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Belediye ve karayolları ekipleri de ana caddelerde ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.