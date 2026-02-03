Saray ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) bünyesinde görev yapan sağlık çalışanları, ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü kırsal mahallelerde sağlık hizmetlerinin aksamaması için çaba gösteriyor.

Merkez bünyesinde görev yapan 15 sağlık çalışanından oluşan 5 ekip, ulaşım sorunu yaşayan, Aile Sağlığı Merkezi'ne gidemeyen ve aşı zamanı gelen çocukları evlerinde ziyaret ediyor.

Karla kapanan yolların ve soğuk havanın engel olamadığı ekipler, en uzak yerleşim yerlerine kadar giderek sorumluk alanlarındaki hastaların muayene ve kontrollerini yapıyor.

Son zamanların en çok kar yağışının gerçekleştiği bölgede tüm zorluklara rağmen görevlerini aksatmayan sağlık çalışanları, gösterdikleri fedakarlık ve verdikleri emekle yöre sakinlerinin hayır duasını alıyor.

Son olarak ilçeye bağlı Sırımlı Mahallesi'ne giden sağlık çalışanları, mahalledeki hastaları muayene etti, çocukların aşısını yaptı.

"Vatandaşlara ulaşmak ve iletişim kurmak fedakarlık istiyor"

Doktor Baki Levent, AA muhabirine, Aile Sağlığı Merkezi'ne gelenlerin kontrollerinin yanı sıra mahalle mahalle dolaşarak hastaları muayene ettiklerini söyledi.

Sorumluluk bölgelerindeki herkese ulaşmak için çaba gösterdiklerini belirten Levent, şunları kaydetti:

"Haftanın iki günü mobil hizmet veriyoruz. Sorumluluk bölgemizde kayıtlı 2 bin 600 hastamız var. Bir sene içinde 2 bin hastayla iletişim kurduk, muayenenin yanı sıra kontrollerini yaptık. Geriye kalan vatandaşlarımızın birçoğu şehir dışında olduğu için ulaşamadık. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelebilen vatandaşlarımızın tarama ve kontrol amaçlı muayene olmalarını istiyoruz. Van, zor bir coğrafyada yer alıyor. Hem dağlık bir bölge hem de kışı sert ve uzun sürüyor. Vatandaşlara ulaşmak ve iletişim kurmak fedakarlık istiyor. Sisteme kayıtlı telefonlardan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İletişim kuramadığımız vatandaşlarımıza da muhtarlar vasıtasıyla ulaşıyoruz. "

Yetişkinlere yönelik kanser taramaları, muayene ve çocuklar için de aşı hizmeti verdiklerini anlatan Levent, "Hastalığın en iyi tedavisi erken teşhis ve erken tedavidir. Geç kalmış bir kanser taramasının dönüşü çok ağırdır. Hem kendisine hem ailesine masraf ve sıkıntı bir süreç getirebiliyor. O yüzden vatandaşlarımız aile hekimlerinde ücretsiz bir şekilde tarama yapabilir." dedi.

"Soğuk bir memleket ama insanları çok sıcak"

Hemşire Sümeyye Nur Korkmaz ise ASM'ye gelemeyenleri, aracı olmayanları ve yaşlı hastaları evlerinde ziyaret ettiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığının başlattığı mobil uygulama kapsamında mahallelerde yetişkinlerin muayenesini, hamile kadınların kontrollerini ve çocukların da aşısını yaptıklarını dile getiren Korkmaz, "Halkımızı bu hizmetten faydalandırmaya çalışıyoruz. Van, yağışı çok olan bir yer. Bazen sorun yaşayabiliyoruz, yollarımız kapanabiliyor, vatandaşlarımız gelemiyor, biz de bir şekilde yolları açtırarak hastaların tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Soğuk bir memleket ama insanları çok sıcak. Bizi sıcak bir şekilde karşılayıp evlerine misafir ediyorlar. Bu nedenle mobil uygulamasını biz de seviyoruz, hastalarla olan bağımız daha da güzelleşiyor." diye konuştu.

Evinde tedavi hizmeti alan 64 yaşındaki İbrahim Can de "Doktorlarımız bizleri arıyor. Onların çabaları bizden daha fazla, Allah razı olsun. Burada kış şartları zordur, yollar bazen kapanıyor ama ona rağmen doktorlarımız yürüyerek geliyor." ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Necdet Önler, "Aile hekimlerimiz düzenli olarak gelip insanların kontrollerini yapıyor. Hastalarla birebir diyalog kuruyorlar. Ulaşamadıkları hastaları bize söylüyorlar, yardımcı oluyoruz. Erken teşhis sayesinde tedavi edilen hastalarımız oldu. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

Aile hekimlerine teşekkür eden 59 yaşındaki İlknur Barlık, tansiyon ve şekerini ölçen doktorların sık sık onları ziyaret ettiğini belirtti.