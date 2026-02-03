Van Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güncellenen ‘2026 yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’ kapsamında desteklenecek 4 ana stratejik alanı paylaşarak, tüm ulusal ve uluslararası yatırımcıları bu fırsatları değerlendirmeye davet etti.

Konu ile ilgili olarak Van TSO Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; “Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güncellenen “2026 yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı” kapsamında ilimizin ekonomik kaderini değiştirecek 4 ana stratejik alanı kamuoyuna duyuruyoruz. Yerelden kalkınma hedefiyle başlatılan bu program, ilimizin atıl kaynaklarını harekete geçirmeyi ve teknoloji üretim kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

VAN İÇİN 4 STRATEJİK YATIRIM ALANI

Van TSO tarafından yapılan açıklamada desteklenecek öncelikli alanlara ilişkin şöyle denildi; “Yatırımcılarımız için 6. Bölge teşviklerinin sağladığı avantajlarla birlikte desteklenecek öncelikli alanlar:

1. Sağlık Üssü Van: “Asgari 100 Yataklı Özel Hastane Yatırımları” ile Van’ın çevre illere ve komşu ülkelere hizmet veren bölgesel bir sağlık üssü olması hedeflenmektedir.

2. Jeotermal Sera Yatırımları: “Asgari 20 Dekar Entegre Jeotermal Sera Tesisi (paketleme/işleme/kurutma vb. dahil)” desteği ile tarımda modern bir dönem başlayacaktır.

3. Modern Hayvancılık ve Entegre Tesisler: “Asgari 500 Baş Küçükbaş/Büyükbaş Yetiştiriciliği ve/veya Entegre Katma Değerli Ürün Üretimi” ile projeler desteklenecektir.

4. Turizm ve Konaklama: “Van Gölü Dört Yıldız ve Üzeri Konaklama Kompleksi ve/veya Alternatif Turizm Yatırımları (dalış merkezi, aquapark, kongre alanları, havuz, kamp-karavan altyapıları, binicilik vs.)” desteklenerek turizm yatırımları teşvik edilecektir.”

GÜÇLÜ POTANSİYEL VE AVANTAJLAR

Açıklamada, ‘güçlü potansiyeller ve avantajlar’ başlığı altında da şu paylaşım yapıldı;

“• Jeotermal Zenginlik: Erciş, Çaldıran ve Özalp bölgelerimizde 75-98 °C aralığında değişen sıcak su kaynaklarımız, seracılık ve termal turizm için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

• Güneşin Başkenti: Yıllık 3.068 saati aşan güneşlenme süresi ile yenilenebilir enerji destekli projeler için Türkiye’nin en verimli illerinden biriyiz.

• Hayvancılık Merkezi: Türkiye’nin mera varlığının %10’una sahip olan Van, koyun sütü üretiminde Türkiye birincisidir. Küçükbaş hayvan varlığı ile yine Ülkede ilk sırada yer almaktayız.

• Turizm Çeşitliliği: Tarihi mirasımız, Van Denizi’nin eşsiz doğası, kış turizmi potansiyeli ve genç nüfusumuzla yatırımcılar için güvenli bir limanız.”

VAN TSO’DAN YATIRIMCIYA ÇAĞRI!

Açıklamada, yatırımcılar fırsatları değerlendirmeye davet edilerek; “Van TSO olarak, şehrimizi kalkındırmak ve istihdamı artırmak amacıyla tüm ulusal ve uluslararası yatırımcıları bu fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz. Van’ı sadece bir şehir olarak değil, bölgesel bir sağlık, tarım ve turizm üssü olarak konumlandırıyoruz” diye kaydedildi.