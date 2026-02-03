Hafta sonu düzenlenen çalışmada, ekipler ilçeye bağlı kırsal alanlar ve gölet çevrelerinde yemleme yaptı. Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, doğa koruma ekipleriyle koordineli şekilde hareket ettiklerini belirterek, "Erciş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerimizle irtibata geçerek hafta sonları gönüllülerimizle yemleme çalışmaları yapma kararı aldık.

Bugün de ortak bir çalışma yürüttük. Yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanlarımız için bu faaliyetleri sürdüreceğiz" dedi.

Çalışmaya katılan gönüllüler ise doğadaki canlıların kış aylarında ciddi besin sıkıntısı yaşadığına dikkat çekerek, bu tür ortak çalışmaların hem farkındalık oluşturduğunu hem de doğanın korunmasına katkı sağladığını ifade etti. Yetkililer, Muradiye genelinde yemleme çalışmalarının kış boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi.