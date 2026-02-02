Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Selçuk, çığın, her zaman tam olarak öngörülemeyen bir doğa olayı olduğunu belirterek, riskli alanların İHA ve helikopterlerle izlenmesi, uzman görüşleri alınması ve kontrollü yöntemlerle önleyici tedbirlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Çığ riskinin fazla olduğu yerlerde bu durumun ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Selçuk, “Çığ olayları birçok yerde olduğu gibi Van’da da zaman zaman yaşanıyor. Çığ riskinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da çoğu zaman ulaşımda sorunlar yaşayabiliyor. Çığ, her zaman tam olarak öngörülemeyen bir doğa olayı olduğu için insanlar çoğu zaman hazırlıksız yakalanabiliyor. Bu nedenle önleyici tedbirlerin mutlaka alınması gerekiyor.” dedi.

VAN’DA ÇIĞ RİSKİNE KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİR ÇAĞRISI

Bu tedbirlerin başında özellikle rüzgârlı havalardan sonra kar kütlelerinin birikmesiyle oluşan çığ riskinin takip edilmesinin geldiğini dile getiren Prof. Dr. Selçuk, “Büyük miktarda karın biriktiği, çığ tehlikesi bulunan bölgelerde yurt dışında pek çok örneğini gördüğümüz uygulamalar var. Bu uygulamalarda, kontrollü patlamalarla yüksek ses oluşturularak, bölge önceden vatandaşlardan arındırılıyor ve çığın kontrollü bir şekilde düşürülmesi sağlanıyor. Böylece olası bir felaketin önüne geçilebiliyor.” ifadelerini kullandı.

“DAĞCILARIN GÖRÜŞLERİNDEN FAYDALANILABİLİR”

Günümüzde bu tür riskli alanların havadan da izlendiğini ve tehlike yaratabilecek bölgelerin tespit edilerek gerekli önlemlerin alındığını sözlerine ekleyen Selçuk, son olarak şunları söyledi:

“Ayrıca bu bölgede çok sayıda dağcı bulunuyor, onların da görüşlerinden faydalanılabilir. Riskli alanlar önceden belirlenip kontrollü şekilde çökertilirse, bu tür felaketlerin yaşanma ihtimali en azından önemli ölçüde azaltılabilir. Elbette insan gözünden kaçabilecek noktalar her zaman olabilir ve bu durum bu tür kazaların tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmez. Ancak önceden alınacak tedbirlerle riskin minimuma indirilmesi mümkün.”