Van’da kar yağışı çevrede etkisini göstermeyi sürdürüyor. Van’da bugün sabah saatleri itibariyle 53 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre; Bahçesaray ilçesinde 1 mahalle 7 mezra yolu, Başkale ilçesinde 7 mahalle 6 mezra yolu, Çatak ilçesinde 5 mahalle 10 mezra yolu, Erciş ilçesinde 1 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 6 mahalle 8 mezra yolu ve Saray ilçesinde de 2 mahalle yolu olmak üzere toplamda 53 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolları yeniden ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.