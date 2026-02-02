"Atıktan sanata geri dönüşüm kostüm şöleni" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, atık malzemelerden kendi kostümlerini tasarlayarak hem eğlendi hem de çevreye duyarlılık konusunda farkındalık kazandı. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kütüphane Sorumlusu Miras Kızılkaya, kütüphaneleri yalnızca kitap okunan mekânlar olarak görmediklerini belirterek, "Kütüphaneler; çevre okuryazarlığının, sürdürülebilir yaşam becerilerinin ve yeşil düşünmenin çocuk yaşta filizlendiği öğrenme alanlarıdır. Bugün çocuklarımız atık olarak görünen malzemelere başka bir gözle bakıyor. Çevre bilinci anlatılarak değil, deneyimleyerek ve üreterek kazanılıyor" dedi.

Kızılkaya, Muradiye Bebek ve Çocuk Tıbbi Kütüphanesi’nde yürütülen yeşil etkinlikler ve çevre okuryazarlığı çalışmalarıyla doğayı koruyan ve kaynakları doğru kullanan bireylerin yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade ederek, bu tür çalışmaların görünür kılınmasında basının desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etkinliğe katılan öğrenciler de, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ümmü Masal Hakan, projede yer almaktan mutlu olduğunu belirterek, "Geri dönüşüm için bu projeye katıldım. Buradan herkese sesleniyorum; atmayın, geri dönüştürün, kullanın. Bu etkinliği düzenleyen kütüphanecilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Furkan Beyaztaş ise kütüphanede yapılan çalışmalar sayesinde geri dönüşümden yeni eşyalar üretilebileceğini öğrendiğini belirterek, "YouTuber olmayı hayal ediyorum. Bu projede yaptığımız kamera, hayalimi gerçekleştirmenin ilk adımı oldu" ifadelerini kullandı.

Emin Adar Başboğa da geri dönüşüm malzemelerinden kendi kostümlerini yaptıklarını söyleyerek, etkinliği düzenleyen kütüphane sorumlularına teşekkür etti.