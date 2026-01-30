Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan '2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu' kapsamında başvuruda bulunanların tercihleri doğrultusunda atamaları yapıldı.

Yer değiştirmeler, tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirildi. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri bugün itibarıyla yapılabilecek. Sonuçlara, 'https://personel.meb.gov.tr/www/2026-yariyil-tatili-iller-arasi-mazerete-bagli-yer-degisikligi-sonuclari/icerik/1696/tr' adresinden ulaşılıyor.