2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle İHA muhabirine açıklamalarda buluna Prof. Dr. Lokman Aslan, Türkiye’nin kıtalar arasında doğal bir köprü konumunda bulunduğunu söyledi. Bu özelliğin fauna ve flora açısından büyük bir zenginlik sağladığını dile getiren Aslan, sulak alanların yeryüzünün en zengin ve en üretken ekosistemleri arasında yer aldığını kaydetti.

Bu alanların birçok canlı türü için beslenme, üreme ve barınma imkânı sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aslan, sulak alanların yalnızca bulundukları ülke için değil, tüm dünya için ‘doğal zenginlik müzeleri’ olarak kabul edildiğini belirtti.

Sulak alanların, çevresinde yaşayan insanlar için de büyük önem taşıdığını söyleyen Aslan, bu alanların bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladığını, aynı zamanda doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında vazgeçilmez bir role sahip olduğunu kaydetti.

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, sulak alanların hızla değişen çevresel şartlara uyum sağlayabilme yeteneğinin, hem insanlar hem de yaban hayatı için hayati önemde olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Aslan, bu nedenle dünya genelinde sulak alanların önemi ve işlevleri üzerine yapılan bilimsel araştırmaların artmasının doğal olduğunu söyledi.

Van Gölü Havzası’nın, nesli tehlike altında veya koruma altındaki çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirten Aslan, bölgenin aynı zamanda karasal açıdan da zengin bir yaban hayatı popülasyonuna sahip olduğunu vurguladı. Yapılacak detaylı araştırmalarla bu türlerin sayısının daha da artabileceğini ve nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıların korunmasına önemli katkılar sağlanacağını ifade eden Prof. Dr. Aslan, Van Gölü Havzası’nın büyük ölçüde tahrip edilmemiş doğasıyla dikkat çektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Aslan, bölgede Türkiye’deki sulak alanların yaklaşık beşte birine denk gelen 418 bin 560 hektarlık alan bulunduğunu ve bu özelliğiyle Van’ın göçmen ve yerleşik kuş popülasyonu açısından son derece zengin olduğunu belirtti.

Van’da Bendimahi, Çelebibağı, Erçek Gölü, Dönemeç Deltası, Turna Gölü, Akgöl ve Karasu Deltası gibi büyük sulak alanların yanı sıra çok sayıda küçük sulak alanın da bulunduğunu aktaran Aslan, bu alanlarda göçmen ve yerleşik kuşların yanı sıra birçok canlı türünün yaşam bulduğunu söyledi. Bu canlıların Van Gölü Havzası’na ve ülkemize büyük değer kattığını bildiren Prof. Dr. Aslan, "Doğal miraslarımızı gelecek nesillere aktarmak için onları koruyalım. Değeri yok olduktan sonra anlaşılan yerler olmasın" ifadelerini kullandı.