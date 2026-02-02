Hak-İş Konfederasyonu’nun kuruluşunun 50. yılına özel olarak düzenlenen Türkiye Kadın Buluşmaları kapsamında Van’da bir program düzenlendi. Elite World Otel’de gerçekleştirilen programa HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ Van İl Başkanı Fatih Akdeniz ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Türkiye Kadın Buluşmaları kapsamında ilk olarak İzmir’de düzenlenen programların devamında Van’da da sendika üyeleriyle bir araya gelen HAK-İŞ yetkilileri, kadın emeği, sendikal örgütlenme ve çalışma hayatındaki dönüşümü ele aldı. Van’daki buluşmada, kadınların çalışma hayatında ve sendikal yapılarda daha görünür ve etkin olması gerektiği ifade edilirken, dijitalleşmenin kadın çalışanlar üzerindeki etkileri, güvenceli istihdam ve sendikal bilinç konuları öne çıktı.

AKDENİZ: KADINLAR SENDİKAL BİLİNCİ GÜÇLENDİREN ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENİYOR

HAK-İŞ Konfederasyonu Van İl Başkanı, Hizmet – İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, sendikal mücadelenin; emeği ve adaleti merkeze alan bir dava olduğunu söyleyerek şunları aktardı:

“Hak-İş olarak bizler sendikal mücadeleyi sadece hak arayışı olarak değil; insan onurunu, emeği ve adaleti merkeze alan bir dava olarak görüyoruz. Bu davanın en güçlü taşıyıcılarından biri başta genel başkanımız sayın Mahmut Aslan ve kadın emeğidir. Kadınlar, çalışma hayatında olduğu kadar sendikal yapımızın da vicdanı ve gücüdür. Kadın komitelerimiz; sahada emek veren, sorunları dile getiren, çözümün bir parçası olan ve sendikal bilinci güçlendiren çok önemli bir görev üstlenmektedir.”

Akdeniz, kadın emeğinin güçlenmesiyle aile, toplum ve sendikal mücadelenin de güçleneceğini belirterek, HAK-İŞ olarak kadınların çalışma hayatında daha görünür ve etkin olması için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

ZENGİN: YENİ NESİL ÇALIŞMA MODELLERİ DEZAVANTAJLI KESİMLERİ ETKİLİYOR

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, konuşmasında kadınların çalışma hayatında daha görünür ve etkin olması gerektiğine değinerek, “Dijitalleşmeyle birlikte uzaktan çalışma, kısmi süreli çalışma ve platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modelleri yaygınlaşmaktadır. Bu dönüşüm süreci, şüphesiz kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı kesimleri daha derinden etkilemektedir. Böylesi kapsamlı bir dönüşümün, kimseyi geride bırakmayan, özellikle kadınları, gençleri ve kırılgan grupları gözeten adil bir geçiş anlayışıyla yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yeni çalışma modellerinin, kadın-erkek fırsat eşitliği ve iş-aile-sosyal yaşam dengesi ile birlikte ele alınması son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum.” dedi.

Kadınların çalışma hayatında daha görünür ve etkin olması gerektiğini vurgulayan Zengin, kadın komitelerinin sahadaki örgütlenme gücüne ve sendikal bilinçlenmeye önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Zengin, HAK-İŞ olarak kadınların hak mücadelesinde daha güçlü yer alması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

DEĞİRMENCİ: YAPAY ZEKA UYGULAMALARI HIZLA GELİŞİYOR

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, Türkiye Kadın Buluşmaları kapsamında Van’da yaptığı konuşmada, kadınların çalışma hayatındaki görünürlüğünün ve sendikal yaşamdaki etkinliğinin artırılmasının önemine değindi.

Programın kadın emeğini güçlendirmeye yönelik önemli katkılar sunacağını ifade eden Değirmenci, “Dijitalleşme, hızla etrafımızı sarıyor. Yapay zeka uygulamaları, adeta ışık hızında yaygınlaşıyor. Fabrikaların, işyerlerinin tabir-i caizse, akıllı fabrikalara-işyerlerine dönüştüğü bir sürece hep birlikte şahitlik ediyoruz.” diye konuştu.

“KADINLARIN EMEKLERİ KORUNMALI”

Kadınların dijital becerilere erişiminin artırılması gerektiğini dile getiren Değirmenci, HAK-İŞ olarak dijital dönüşüm sürecinde kadın emeğini koruyan, güvenceli istihdamı esas alan ve kimsenin geride bırakılmadığı bir çalışma hayatı için mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirerek şunları kaydetti:

“Dijitalleşme, esnek çalışma imkanları sunarken, aynı zamanda çalışanların her zaman ulaşılabilir olması beklentisini de beraberinde getirmiştir. Bu durum, özellikle evden çalışan kadınların, iş ve özel hayat sınırlarını yönetmesini zorlaştırmakta ve iş yüklerini artırmaktadır. Bu durum, kadınların rol karmaşası yaşamasını da beraberinde getirmektedir. Dijitalleşmenin getirdiği yeni işler ve çalışma yöntemleri, belirli dijital becerilere sahip olmayı gerektirmektedir.”

Değirmenci, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı; “Dolayısıyla çalışanların dijital rollerini yönetebilmesi için dijital medya okuryazarlığı konusunda da, kendilerini geliştirmesi gerekmektedir. Uzaktan ve esnek çalışma modelleri, bazı alanlarda verimlilik ve performans artışı sağlarken, bu yeni çalışma biçimleri, aynı zamanda güvencesiz istihdamın yaygınlaşması, gelir güvencesinin zayıflaması, sosyal koruma mekanizmalarının dışında kalma ve görünmeyen emeğin artması gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede dijital dönüşüm sürecinin, kadın emeğini koruyan, güçlendiren ve eşitsizlikleri derinleştirmeyen bir politika penceresinden yönetilmesi, büyük önem taşımaktadır.”

Konuşmaların ardından gün boyu sürmesi beklenen programda 9 ayrı başlıkta çalıştay düzenlenecek.