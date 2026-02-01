Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Millî Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan başmüfettişlik görevine Vanlı Soner Uluay atandı. Uluay, Bakanlık teşkilatında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararnameyle gerçekleşen atama, bakanlığın teftiş ve denetim mekanizmasında liyakat esaslı atamaların bir örneği olarak değerlendirildi.

Eğitimin bir çok kademesinde farklı görevlerde bulunan Uluay, çalışkanlığı, disiplini ve yenilikçi bakış açısıyla öne çıkan bir İsim.

Soner Uluay Kimdir? 1970 Yılında Van’da doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini Van’da tamamladı. 1994 Yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bayburt’ta Öğretmen olarak göreve başladı. 2009 yılına kadar Bayburt, Çorum ve Konya illerinde çeşitli okullarda öğretmenlik ve Okul Müdürlüğü görevinde bulundu. 2009 yılında İlköğretim Müfettiş Yardımcısı unvanıyla Mardin iline atandı. Mardin, Şanlıurfa ve Konya illerinde, İlköğretim Müfettiş Yardımcısı, Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24.08.2017 tarihinde Bakanlık müfettişliğine atandı. 2002 yılından itibaren yerel, ulusal ve uluslararası projelerde görev aldı. 30.10.2025 tarihinden itibaren MEB Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Soner ULUAY, evli ve iki çocuk babasıdır.