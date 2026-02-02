Van’da geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda kapalı yolların bir kısmı ulaşıma açıldı. Ancak özellikle bazı ilçelerde belli aralıklarla etkili olan kar yağışı, yolların yeniden kapanmasına neden oluyor.

ÇATAK İLÇESİNDE ETKİLİ OLUYOR

Son olarak Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı yaklaşık 40 yerleşim yeri yolunu ulaşıma kapatmıştı. İlçede yapılan çalışmalar sonucunda kapalı yolların çoğu ulaşıma açıldı ve ilçede kapalı yol sayısı bugün itibariyle 8 olarak açıklandı.

Yapılan son bilgilendirmeye göre; Bahçesaray ilçesinde 3 mahalle ve 8 mezra yolu, Başkale ilçesinde 2 mahalle ve 4 mezra yolu, Çatak ilçesinde 3 mahalle ve 5 mezra yolu ile Saray ilçesinde 4 mahalle yolu olmak üzere toplamda 29 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.