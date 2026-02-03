“120 Kahraman Vanlı Çocuk”, düzenlenen programla anıldı. Programa Van Valisi Ozan Balcı başta olmak üzere kent protokolü, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında Şişli Öğretmen Evinden, Kurtuluş Parkı’na kadar yürüyüş yapıldı. Programa burada devam edildi.

Kurtuluş Parkı’nda bulunan 120 Çocuk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılırken, dualar edildi.

Van İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, yaptığı konuşmada 120 Kahraman Vanlı Çocuğun gösterdiği fedakârlığın tarihsel önemine değindi.

Çandıroğlu, “Allah’a şükürler olsun ki bu vatan için canını feda edecek yiğitlerimiz dün vardı, bugün var, yarın da var olacaktır. Bu topraklara sahip çıkmak, şehitlerimizin emanetine layık olmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca Van İl Müftü Yardımcısı Abdullah Temizkan tarafından şehitler için dua edildi. Anma programı, Van Valisi Ozan Balcı ve protokol üyelerinin anıta karanfil bırakmasıyla sona erdi. Törene İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.