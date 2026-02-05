Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk bayrağı eşliğinde Van Kalesi'ne yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlikte vatan sevgisi ve milli mücadele ruhunun temsil ettiği vurgulanırken, kadınların milli değerlerin yaşatılmasındaki rolüne dikkat çekildi.

Programda açıklamalarda bulunan Aile Destek Merkezi 13 Koordinatörü Hümeyra Şevgin, bayrağın sadece bir sembol olmadığını belirterek, "Bayrağımız bizim için bağımsızlığımızın, birliğimizin ve geçmişimizden emanet aldığımız kutsal bir değerin ifadesidir.

Kadınlarla birlikte bu sevgiyi görünür kılmak ve tarihi bir mekân olan Van Kalesi'nde yaşatmak istedik. Bu ruhu kadınlarımızla birlikte geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.

Van Kalesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen yürüyüş, katılımcıların yanı sıra vatandaşlardan da ilgi gördü. Etkinliğin, kadınların milli değerler etrafında bir araya gelerek toplumsal farkındalığa katkı sunduğu belirtildi.