13 ilçede yaklaşık iki ay sürecek turnuvada il, bölge ve Türkiye finalleri hedefleniyor.

Van’da liseli gençleri sporun birleştirici gücüyle buluşturmayı amaçlayan GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası, “GençLig sahada iz bırak, ligde efsane ol” sloganıyla start aldı. Fair play ruhunun yaygınlaştırılması ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvanın lansmanı İpekyolu Semt Sahası’nda yapıldı.

GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası’nın başlangıç vuruşunu Van Valisi Ozan Balcı yaptı.

“13 İLÇEDE OYNANACAK, HEDEF TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ”

Programda konuşan TÜGVA Van İl Temsilcisi Hamza Sığınç, GençLig Turnuvası’nın vakfın vitrin projelerinden biri olduğunu belirterek, “GençLig Turnuvamızın bugün lansmanını gerçekleştirdik. Turnuvamız 13 ilçemizde liseler arasında düzenlenecek. Yaklaşık iki ay sürecek organizasyonun ardından il finali oynanacak. Sonrasında bölge finali ve Türkiye finali hedefimiz var. Gençlerimizi sporla buluşturarak kardeşlik ruhunu pekiştirmek istiyoruz. Türkiye birinciliğini hedefliyoruz.” dedi.

YAKLAŞIK 2 AY SÜRECEK

Turnuva kapsamında ilçelerde yapılacak karşılaşmaların ardından Van il finali oynanacak. İl birincisi olan takım bölge finaline katılacak, başarılı olması halinde ise Türkiye finallerinde Van’ı temsil edecek.

Turnuvanın lansman tanıtımının ardından kurum amirleri ve gençlerin de içinde olduğu bir müsabaka yapıldı. Karşılaşma çekişmeli anlara sahne oldu.

PROTOKOL YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ

Programa; Van Valisi Ozan Balcı, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, TÜGVA Van İl Temsilcisi Hamza Sığınç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Ayrıca turnuvaya "Şehitlere rahmet Filistine destek" pankartıyla çıkıldı.