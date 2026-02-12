Araç sahiplerinin her yıl yenilemesi zorunlu olan trafik sigortasında Şubat ayına ait azami prim tutarları açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından yayımlanan güncel listeye göre, sürücülerin kaza geçmişine göre belirlenen basamak sisteminde prim tutarlarının rekor seviyelere çıktığı görüldü.

Özellikle İstanbul’da, en riskli sürücü grubu ile en düşük riskli sürücü grubu arasındaki fiyat farkının oldukça yüksek seviyelere ulaştığı dikkat çekti.

Risk profili değiştikçe tutar artıyor

Türkiye’nin en kalabalık araç trafiğine sahip İstanbul’da, standart bir otomobil sahibi (4. basamak) aracını trafiğe çıkarabilmek için en az 17 bin 59 TL ödemek zorunda. Ancak sürücünün risk profili değiştikçe bu rakam katlanıyor:

En Riskli Sürücü (0. Basamak): 51.177 TL

En Güvenli Sürücü (8. Basamak): 8.530 TL

Ankara ve İzmir'de de benzer artışlar gözlenirken, Ankara’da en düşük prim 8.288 TL, İzmir’de ise 8.047 TL olarak belirlendi.

Ticari taşımacılık yapan araçlar

NTV'nin haberine göre, ticari taşımacılık yapan araçlar için sigorta yükü çok daha ağır bir tablo çiziyor. Özellikle toplu taşıma ve taksi esnafı, yeni tarifeyle birlikte yüksek maliyetlerle karşı karşıya:

Otobüsler (31+ Koltuk): İstanbul’da 0. basamaktaki bir otobüsün sigorta primi 337 bin 829 TL’ye fırlayarak listenin zirvesine yerleşti.

Taksiler: İstanbul’da en riskli taksi primi 137 bin 510 TL olurken, en düşük taksi primi 22 bin 918 TL seviyesinde kaldı.

Yaptırmaya ağır yaptırım

2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan ya da poliçe süresi dolduğu halde yenilemeyen sürücüler için ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Denetimlerde sigortasız olduğu belirlenen araç sahiplerine 1.246 TL tutarında para cezası kesiliyor. Ayrıca araç, sigorta eksikliği giderilene kadar trafikten men edilerek otoparka çekiliyor.

Saha denetimlerinde trafik polisleri, bazı durumlarda sürücülere dijital kanallar üzerinden anında sigorta poliçesi yaptırma imkânı sunabiliyor. Ancak poliçenin düzenlenmemesi halinde aracın trafikte ilerlemesine izin verilmiyor.